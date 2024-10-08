Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

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ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ в Курском приграничье, однако терпят неудачу. На фронте российская армия перехватывает инициативу на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне проведения СВО на 8 октября расскажет «Радио 1».
Курская область
В Глушковском районе идут бои на подступах к Веселому. Украинские формирования продолжают попытки перерезать трассу 38Н-052 к востоку от села, однако атаки противника успешно отражаются подразделениями ВС РФ. В Кореневском районе российские войска остановили наступление бронегруппы украинских сил в направлении Обуховки. В ходе боя противник понес потери, включая одну БМП и группу пехоты, а российские силы захватили знамя одного из подразделений ВСУ, сообщают авторы канала.
Кроме того, «Рыбарь» отмечает, что на севере российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций на улице Средней в Любимовке. В Суджанском районе украинские войска попытались штурмовать позиции ВС РФ вблизи Черкасского Поречного и Плехово, однако все их операции были успешно сорваны российскими войсками. В то же время авиация России нанесла удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Судже, Казачьей Локне и Старой Сорочине.
В Сумской области российские силы уничтожили склад боеприпасов противника, расположенный к югу от Осоевки, где также была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.
Харьковское направление
Бойцы группировки «Север» выбили элитный спецназ ГУР ВСУ с Волчанского агрегатного завода. В результате действий российских военных украинские силы понесли значительные потери. Кроме того, ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Харьковской области. Эта установка использовалась для обстрелов Белгорода и приграничных районов. РСЗО была обнаружена в лесном массиве недалеко от Больших Проходов. Также были нанесены авиаудары ВКС с использованием крылатых бомб ФАБ-500 по позициям ВСУ в селе Кучеровка на востоке Купянска.
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Донецкое направление
Также стоит отметить, что российские бойцы заранее ликвидировали несколько стратегически важных мостов в этом районе. В частности, имеются кадры разрушения Горбатого моста — путепровода «Восточный», а также путепровода «Западный», что привело к транспортной блокаде группировки ВСУ на Покровском участке. Кроме того, 6 октября была зафиксирована атака ракетой Х-38 на мост в районе Селидово, который имел большое значение для логистики противника.
ВС РФ продолжают наступление в Цукурино, отрезая Селидово с южной стороны. Цукурино имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения наших войск в направлении Новоселидовки и Измайловки, освобождение которых затруднит оборону Горняка со стороны ВСУ.
Запорожское направление
Основные боевые действия сосредоточились в районах Пятихаток и Работино, где украинские силы потерпели поражение во время своего контрнаступления в прошлом году. Тем не менее, наступление российских вооружённых сил в районе Каменского указывает на стремление командования РФ к достижению тактических успехов.
Учитывая планы ВСУ по проведению операций в районе Энергодара, о которых уже сообщалось, российское наступление в районе Каменского может быть направлено на срыв подготовки украинских войск к этим действиям. Возможно, части ВСУ, которые были отведены для отдыха и пополнения, будут вынуждены вернуться на передовую, чтобы противостоять атаке российских войск. Это, в свою очередь, может создать условия для устранения угрозы на важном южном участке фронта, пишут военные обозреватели.
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Сватово-Кременное направление
Наступательные операции продолжаются вдоль линии Сватово-Кременная. Российские вооружённые силы увеличивают контроль над так называемым песчаным выступом, одновременно проводя атаки на украинские позиции в местностях Кругляковка и Колесниковка. Цель этих действий — создать благоприятные условия для продвижения к реке Оскол, которая представляет собой стратегически важный водный барьер для украинских войск.
Удар по нефтебазе в Феодосии был нанесен ракетами ATACMS
В ночь на 7 октября Украина нанесла удар по Крыму, задействовав беспилотники и ракеты ATACMS. Целью противника стала крупнейшая нефтебаза на полуострове — АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии. Об этом сообщил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь».
«По данным российских военных, средства ПВО успешно перехватили 12 беспилотников, которые были сбиты либо в прибрежной зоне, либо над морем. Однако две оперативно-тактические ракеты ATACMS, выпущенные с территории Херсонской области, достигли нефтебазы, вызвав разрушения на объекте», — пишет автор портала.
Распространенные слухи об эвакуации и дефиците топлива в Крыму не подтвердились. На данный момент ситуация под контролем, перебоев с поставками нефтепродуктов нет.
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Анастасия Хохлова