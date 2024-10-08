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Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

08 октября 2024, 10:18
Фото: iStock/IGOR KUTNII

Фото: iStock/IGOR KUTNII

ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ в Курском приграничье, однако терпят неудачу. На фронте российская армия перехватывает инициативу на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне проведения СВО на 8 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


На Курском направлении российские войска успешно отражают атаки ВСУ в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, российские силы постепенно продвигаются в Любимовке, которая является важным транспортным узлом для противника на севере Кореневского района.



В Глушковском районе идут бои на подступах к Веселому. Украинские формирования продолжают попытки перерезать трассу 38Н-052 к востоку от села, однако атаки противника успешно отражаются подразделениями ВС РФ. В Кореневском районе российские войска остановили наступление бронегруппы украинских сил в направлении Обуховки. В ходе боя противник понес потери, включая одну БМП и группу пехоты, а российские силы захватили знамя одного из подразделений ВСУ, сообщают авторы канала.

Кроме того, «Рыбарь» отмечает, что на севере российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций на улице Средней в Любимовке. В Суджанском районе украинские войска попытались штурмовать позиции ВС РФ вблизи Черкасского Поречного и Плехово, однако все их операции были успешно сорваны российскими войсками. В то же время авиация России нанесла удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Судже, Казачьей Локне и Старой Сорочине.

В Сумской области российские силы уничтожили склад боеприпасов противника, расположенный к югу от Осоевки, где также была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.


Харьковское направление


Бойцы группировки «Север» выбили элитный спецназ ГУР ВСУ с Волчанского агрегатного завода. В результате действий российских военных украинские силы понесли значительные потери. Кроме того, ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Харьковской области. Эта установка использовалась для обстрелов Белгорода и приграничных районов. РСЗО была обнаружена в лесном массиве недалеко от Больших Проходов. Также были нанесены авиаудары ВКС с использованием крылатых бомб ФАБ-500 по позициям ВСУ в селе Кучеровка на востоке Купянска.

Фото: iStock/zabelin

Донецкое направление


На днях российские бойцы освободили Угледар, что, по мнению военных экспертов, означает две ключевые вещи: во-первых, войска теперь контролируют железнодорожное сообщение, что значительно улучшает логистику на юге; во-вторых, разрушен важный оборонительный узел противника, и укрепления, возведенные Украиной с 2014 года, практически уничтожены.

Также стоит отметить, что российские бойцы заранее ликвидировали несколько стратегически важных мостов в этом районе. В частности, имеются кадры разрушения Горбатого моста — путепровода «Восточный», а также путепровода «Западный», что привело к транспортной блокаде группировки ВСУ на Покровском участке. Кроме того, 6 октября была зафиксирована атака ракетой Х-38 на мост в районе Селидово, который имел большое значение для логистики противника.

ВС РФ продолжают наступление в Цукурино, отрезая Селидово с южной стороны. Цукурино имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения наших войск в направлении Новоселидовки и Измайловки, освобождение которых затруднит оборону Горняка со стороны ВСУ.


Запорожское направление


Основные боевые действия сосредоточились в районах Пятихаток и Работино, где украинские силы потерпели поражение во время своего контрнаступления в прошлом году. Тем не менее, наступление российских вооружённых сил в районе Каменского указывает на стремление командования РФ к достижению тактических успехов.

Учитывая планы ВСУ по проведению операций в районе Энергодара, о которых уже сообщалось, российское наступление в районе Каменского может быть направлено на срыв подготовки украинских войск к этим действиям. Возможно, части ВСУ, которые были отведены для отдыха и пополнения, будут вынуждены вернуться на передовую, чтобы противостоять атаке российских войск. Это, в свою очередь, может создать условия для устранения угрозы на важном южном участке фронта, пишут военные обозреватели.
Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области


Сватово-Кременное направление


Наступательные операции продолжаются вдоль линии Сватово-Кременная. Российские вооружённые силы увеличивают контроль над так называемым песчаным выступом, одновременно проводя атаки на украинские позиции в местностях Кругляковка и Колесниковка. Цель этих действий — создать благоприятные условия для продвижения к реке Оскол, которая представляет собой стратегически важный водный барьер для украинских войск.

Удар по нефтебазе в Феодосии был нанесен ракетами ATACMS


В ночь на 7 октября Украина нанесла удар по Крыму, задействовав беспилотники и ракеты ATACMS. Целью противника стала крупнейшая нефтебаза на полуострове — АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии. Об этом сообщил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь».

«По данным российских военных, средства ПВО успешно перехватили 12 беспилотников, которые были сбиты либо в прибрежной зоне, либо над морем. Однако две оперативно-тактические ракеты ATACMS, выпущенные с территории Херсонской области, достигли нефтебазы, вызвав разрушения на объекте», — пишет автор портала.

Распространенные слухи об эвакуации и дефиците топлива в Крыму не подтвердились. На данный момент ситуация под контролем, перебоев с поставками нефтепродуктов нет.

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Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества
08 октября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/andrey shalari

Боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

«Спасибо врачам, откачали. Парню всего 21 год. Сейчас реабилитацию проходит», — рассказал Аид.

Другие спецназовцы из «Ахмата» также неоднократно докладывали о применении противником ядохимикатов и других отравляющих веществ.

«Наверное, не слышали ничего о разных международных конвенциях, запрещающих использование химического оружия», — с едкой иронией предположил один из бойцов.

По его словам, боевики ВСУ сбросили на их позицию боеприпас с отравляющим газом с тяжёлого дрона «Баба Яга». Российские солдаты сразу почувствовали жжение на лице и в глазах, пришлось отходить в тыл. Многие на несколько дней потеряли зрение. В целом восстановление после этой атаки заняло пять дней.

«Плевать они хотели на любые запреты. Применяют любое оружие, какое захотят», — презрительно заключил боец.

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#оружие
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#курская область
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Появилась информация, что боевики ВСУ начали строить бункеры
Рогов: ВСУ срочно строят бункеры в районе Запорожья и Орехова
08 октября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинские военные начали срочно строить бункеры в районе подконтрольных им городов Орехов и Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Украинские боевики в срочном порядке строят укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе Орехова, а также в Запорожском районе на подступах к Запорожью», — поделился он.

Помимо этого, Рогов отметил, что подобные укрепления возводятся боевиками севернее Запорожской области на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
Грушко: разрешение Киеву бить вглубь территории России изменит природу конфликта
08 октября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Diy13

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что разрешение Киеву бить вглубь территории Российской Федерации дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Об этом информирует РИА Новости.
Грушко отметил, что позиция России по данному вопросу была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#владимир путин
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#лнр
#сво
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Появилась информация о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
Марочко: ВС России приступили к освобождению Серебрянки
08 октября 2024, 08:02

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка», — поделился он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого эксперт Леонков оценил цель Киева разрушить Крымский мост. По его словам, цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным море. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Белгородской областью и Черным море
08 октября 2024, 07:33

Фото: istockphoto/sommersby

Силы ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным море. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны России.
Четырнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами
08 октября 2024, 06:44

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Подразделение ВСУ было ликвидировано бойцами 110-й бригады Южной группировки войск России в ходе освобождения населенного пункта Желанное в ДНР.
Украинские военные прибыли на ротацию в занятый российскими силами опорный пункт, приняв их за своих сослуживцев. Об этом рассказал военный с позывным «Фауст» в видео, опубликованном Минобороны РФ.

«Бригада заходила первой, встретив шквальный огонь со стороны украинских позиций, однако успешно продвинулась», — отметил «Фауст».
Подразделение использовало беспилотники для координации действий и заняло позиции в одном из домов в Желанном-1.

По его словам, утром дозорный, находившийся на посту, заметил приближение украинской боевой машины. Приняв российских бойцов за своих, украинские военные подошли к дому и поздоровались. Осознав свою ошибку, они попытались сбежать, но были остановлены российскими штурмовиками.

«Ротация ВСУ так и осталась возле этого дома», — заключил «Фауст».

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#военные
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#всу
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В ОБСЕ тайно обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»
Дипломат Жданова: на ФСОБ обсуждают мир на Украине
08 октября 2024, 06:00

В кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают возможное мирное урегулирование конфликта на Украине, но через предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира».
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова в интервью РИА Новости.

«Разговоры о мире действительно ведутся, но они сосредоточены на мертворожденной 'формуле Зеленского', которую западные страны пытаются представить России в привлекательной обертке», — отметила Жданова.
По ее словам, российская делегация четко заявила, что Москва не намерена участвовать в подобных инициативах, включая мероприятия в «бюргенштокском формате» и так называемый «второй саммит мира». Ранее предложения Зеленского по мирному урегулированию вызвали неоднозначную реакцию на международной арене, в том числе в США.

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Ликвидирован волонтер ВСУ, глумившийся над телами российских солдат
08 октября 2024, 05:00

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинского волонтера, издевшегося над телами погибших российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, по волонтеру был нанесен удар с помощью FPV-дрона. Ранее он принимал участие в эвакуации мирных жителей из Украинска, который перешел под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали двух бойцов ВСУ, причастных к расстрелу мирных граждан в Курской области. Бойцы были уничтожены в результате рукопашного боя.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров отправил партию техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, выбранные модели автомобилей зарекомендовали себя как надёжные и способные эффективно работать в различных климатических условиях. Также Кадыров добавил, что на фронт будут отправлены современные дроны, которые повысят мобильность и боеспособность подразделений.

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#удар
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Американский военный Дэвис раскритиковал противоречивый «план победы» Зеленского
08 октября 2024, 04:45

Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниэл Дэвис подверг критике «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Военный назвав его лишённым смысла и противоречивым. В эфире YouTube-канала Deep Dive он отметил, что в недавнем интервью Зеленский выразил одновременно надежду на победу над Россией и желание дипломатического урегулирования конфликта.

«Зеленский говорит, что переговоров не будет, а затем через минуту заявляет, что хочет дипломатического разрешения. Это же и есть переговоры», — подчеркнул Дэвис.
По его мнению, украинский президент запутался в различии между дипломатией и силовым решением, считая, что мир можно достичь исключительно военным путём.
Ранее другие военные эксперты, включая бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, также призывали Зеленского начать переговоры с Россией для разрешения конфликта.

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