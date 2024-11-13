МИД Польши сравнил возможное соглашение по Украине с Потсдамскими решениями

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что возможное дипломатическое решение конфликта на Украине может установить «новый мировой порядок», сравнимый по значению с Потсдамскими соглашениями.
«В воздухе витают «потсдамские» решения, которые могут задать направление на десятилетия вперед», — отметил он, добавив, что обсуждал это с представителями ЕС.Сикорский подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не может позволить разгрома Украины, поскольку поражение США в Афганистане уже стало проблемой для Белого дома. Он также отметил, что польский президент Анджей Дуда ранее успешно противостоял Виктору Орбану по украинскому вопросу и выразил надежду, что Дуда сможет убедить Трампа не оказывать давление на Украину в вопросе территорий.
Сикорский также уверен, что критические комментарии главы правительства Дональда Туска в адрес Трампа не повлияют на отношения Польши и США, поскольку Трамп, как политик, ориентируется на американские интересы и любит сделки.
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