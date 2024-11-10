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Из-за перенесённой операции Туск пропустит День независимости Польши

Фото: istockphoto/ macky_ch

Фото: istockphoto/ macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию, из-за этого он пропустит День независимости страны, об этом сообщается на сайте правительства Польши.
«Премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду», — информирует Правительственный информационный центр Польши.

Какую именно операцию перенёс Дональд Туск не уточняется. Премьер-министр пропустит празднование Дня независимости Польши 11 ноября, так как он вернётся к исполнению должностных обязанностей только 13 ноября.



Ранее на пресс-конференции Дональд Туск выразил мнение о том, что Срок окончания боевых действий на территории Украины может определиться сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Он считает, что американцы выдвинут предложения по прекращению огня.

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Лавров: участники министерского форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление
10 ноября 2024, 19:35

Ирина Абрамова, Мохамед Салем Ульд Мерзуг, Сергей Лавров, Моник Нзанзабаганва (Фото: riamediabank/Кирилл Зыков)

Участники министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка» приняли совместное заявление, информирует глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия.
«Мы очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел <...> и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях», — поделился глава Министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров обратил внимание, что вторая конференция «Россия — Африка» пройдёт в 2025 году. Он также отметил, что готов в любое время и с удовольствием навестить «африканских друзей».

Первая министерская конференция Форума «Россия — Африка» прошла 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.

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Советник Трампа Келлог назвал способ эффективного взаимодействия с Россией
Советник Келлог: Трампу не следует начинать общение с Россией с санкций
10 ноября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/rarrarorro

В отношениях с Россией для новой американской администрации более эффективными будут договорённости, а не санкции. Об этом заявил советник избранного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
Его слова приводит издание The Wall Street Journal. Советник американского лидера считает, что всё начинается с личного общения. Авторы публикации подчёркивают, впрочем, что советник выступал не от лица администрации Трампа, а высказывал личное мнение. Однако предполагается, что Келлог может занять одну из руководящих должностей в команде «нового-старого» президента.

По мнению отставного военного, Трамп обратится к ключевым лидерам государств, чтобы попробовать найти способы решения конфликта на Украине. Келлог отметил, что всегда есть жёсткие методы, как, например, санкции или грубая сила, но это не то, с чего следует начинать.

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#украина
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой
10 ноября 2024, 18:08

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит Китайскую Народную Республику с рабочей поездкой. В ходе визита он проведёт встречи с представителями высшего политического руководства страны.
Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности. Поездка состоится с 11 по 14 ноября 2024 года. Шойгу проведёт встречи и обсудит вопросы стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров планируется затронуть актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Также запланированы переговоры по теме общественной безопасности, юстиции и правопорядка с главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку также включены вопросы противодействия международному терроризму. Кроме того, Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае.

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#китай
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Лавров раскрыл, когда будет следующая министерская конференция Россия — Африка
Лавров: Следующая министерская конференция Россия — Африка будет в 2025
10 ноября 2024, 17:57

Сергей Лавров (Фото: riamediabank/ Кирилл Зыков)

Вторая министерская конференция «Россия-Африка» пройдёт в 2025 году, информирует глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», — отметил Лавров во время церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации обратил внимание, что на данный момент никто из африканских коллег приглашение не направил. Известно, что конференция состоится в следующем 2025 году.

Ранее Сергей Лавров подвёл итоги саммита БРИКС в Казани. Глава МИД РФ подчеркнул, что главный призыв итоговой декларации — необходимость сильно увеличить участие стран Глобального Юга и Глобального Востока в управлении мировыми процессами.

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Журналист из Италии Лучиди попросил Путина о предоставлении гражданства России
10 ноября 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Итальянский журналист издания International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему российского гражданства.
О том, что репортёр написал письмо российскому лидеру, в котором изложил свою просьбу, сообщается в телеграм-канале издания. Лучини уже более двух лет освещает ход событий специальной военной операции. Из-за работы на Донбассе и в России на родине ему стали поступать угрозы, журналист подвергался преследованиям.

Объясняя своё желание стать гражданином России, Лучини сказал, что хочет жить в этой стране, потому что Россия — его второй дом. Он опасается возвращаться на родину, так как полиция может изъять его паспорт. Некоторые итальянские СМИ писали, что он — «агент Кремля» и получает деньги в криптовалюте. Журналист с негодованием опроверг эти измышления, заявив, что он пишет для итальянских изданий, так же, как раньше передавал репортажи из Ливана и Сирии. Теперь он так же работает из России, внося свой вклад в борьбу с фашизмом, так как считает себя антифашистом, заключил Лучини.

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#гражданство
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Депутат ГД Белик назвал слова советника Трампа р Крыме признанием очевидного
10 ноября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Слова советника Трампа Брайна Ланцы об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются закономерными. Политик лишь только слегка преждевременно взял старт, до команды арбитра в этом вопросе.
Таким образом, применяя спортивную терминологию, прокомментировал высказывание представителя команды вновь избранного президента США депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член думского комитета по международным делам Сергей Белик.

Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при управлении администрации Трампа не станут поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым», так как это — нереалистичная позиция, а полуостров для Украины потерян.

По словам Белика, советник «нового-старого» американского президента этим заявлением, при всей его кажущейся сенсационности, всего лишь признал очевидное. Парламентарий считает, что Запад уже давно махнул на тезис об «украинском» статусе Крыма, просто все как-то стеснялись говорить об этом открыто.

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#крым
#депутат
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#рф
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Молдавия попросила «Газпром» заранее внести ясность относительно поставок газа в 2025 году
10 ноября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/ Max Zolotukhin

Молдавия попросила «Газпром» заранее объяснить ситуацию с предстоящими поставками природного газа, не дожидаясь 31 декабря. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, информируют РИА Новости.
Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет понятно, есть ли новый транзитный контракт через Украину.

«Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У «Газпрома» есть контракт на поставку газа с «Молдовагазом», но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — подчеркнул Виктор Парликов.

Министр энергетики Молдавии также отметил, что отправил «Газпрому» письмо — в нём он рассказал о вариантах устранения кризисной ситуации, если украинский транзит приостановится. Ответ от российской компании он пока не получил.

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#молдавия
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Трампа могут «списать» уже через два года
РИА Новости: Трампа могут «списать» уже через два года
10 ноября 2024, 15:14

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)

Результаты выборов в Соединенных Штатах не только укрепили позиции Дональда Трампа, но и принесли значительный успех Республиканской партии в Конгрессе. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации агентства, состав Конгресса, включая Палату Представителей и Сенат, подвергается изменениям постепенно. Главные выборы проходят в одно время с президентскими, а промежуточные — через два года после основных.

Уточняется, что промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году стали неожиданным разочарованием для демократов, поскольку палата Представителей перешла под контроль Республиканцев. Демократы планировали изменить ситуацию в этом году, но не смогли достичь успеха в этом вопросе.

Эти изменения дают Трампу удобную платформу для воплощения своей политики. Хотя избранный президент США хочет усилить полномочия главы государства, это может вызвать недовольство в Конгрессе, даже среди членов его партии.

Такая динамика говорит о том, что конгрессмены могут перестать оказывать поддержку Трампу через несколько лет.

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Песков: Путин «поставил» на Харрис из-за её предсказуемости
10 ноября 2024, 15:00

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)

«Ставка» президента России Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с тем, что она весьма предсказуема, поделился пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в интервью с ВГТРК.
«В плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того, как покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. Менее предсказуемо то, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании», — отмечает Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что тем временем Российская Федерация сосредоточится на своих делах.

В сентябре президент Российской Федерации иронично подчеркнул, что Москва поддержит кандидатуру вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис.

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