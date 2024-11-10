Из-за перенесённой операции Туск пропустит День независимости Польши

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Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию, из-за этого он пропустит День независимости страны, об этом сообщается на сайте правительства Польши.
«Премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду», — информирует Правительственный информационный центр Польши.
Какую именно операцию перенёс Дональд Туск не уточняется. Премьер-министр пропустит празднование Дня независимости Польши 11 ноября, так как он вернётся к исполнению должностных обязанностей только 13 ноября.
Ранее на пресс-конференции Дональд Туск выразил мнение о том, что Срок окончания боевых действий на территории Украины может определиться сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Он считает, что американцы выдвинут предложения по прекращению огня.
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