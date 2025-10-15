МИД Польши заявил о планах Украины продолжать конфликт еще три года
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 15 октября заявил, что власти Украины рассчитывают вести боевые действия ещё около трёх лет. Дипломата цитирует Reuters.
Он призвал Европу также планировать трёхлетнюю поддержку киевского режима.
«Украинцы планируют этот конфликт на три года, и это разумно. <...> И мы должны убедить [президента России Владимира] Путина в том, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум в течение этих трех лет», — сказал Сикорский.
12 октября президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Путин пойдёт на урегулирование конфликта. В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что провёл с Трампом вторые за два дня телефонные переговоры, которые назвал «очень продуктивными», и что удалось согласовать вопросы по энергетике, ПВО и дальнобойным ракетам.
Ранее стало известно, что Зеленский просил Трампа предоставить ВСУ многоцелевые и высокоточные ракеты Tomahawk, реактивные системы залпового огня HIMARS и баллистические ракеты ATACMS. Об ответе американской стороны он не сообщал.