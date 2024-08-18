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Боевики ВСУ используют британские дроны для нападения в Курской области, сообщает со ссылкой на источники еженедельник The Sunday Times. По информации журналистов, правительство Великобритании не ограничивается оружейными поставками. В частности, сказано в материале, советники Соединенного Королевства активно участвуют в обсуждениях планов украинских военачальников.
Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер распорядился проработать план по расширению поддержки киевского режима. Как утверждают источники, политика премьер-министра относительно поддержки украинской стороны будет со всеобъемлющим характером.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов