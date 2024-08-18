Стало известно, какое оружие используют ВСУ при атаке на Курскую область

Боевики ВСУ используют британские дроны для нападения в Курской области, сообщает со ссылкой на источники еженедельник The Sunday Times. По информации журналистов, правительство Великобритании не ограничивается оружейными поставками. В частности, сказано в материале, советники Соединенного Королевства активно участвуют в обсуждениях планов украинских военачальников.