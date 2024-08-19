ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР

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Бойцы ВС России за прошедшую неделю отбили 20 контратак ВСУ на рубежах ЛНР, уничтожив около 10 000 солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
Отмечается, что контратаки были отражены подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад».
Помимо этого, российскими бойцами были уничтожены 33 танка, 120 орудий полевой артиллерии, 3 самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 26 полевых складов боеприпасов, более 420 различных боевых машин, а также самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук М1».
Ранее Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в их село заходили иностранные наёмники. По ее словам, они были из Франции и Польши.
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«Потери вооруженных формирований Украины за отчетный промежуток времени составили около 10 040 украинских боевиков и наемников — на 890 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — отметил он.
Помимо этого, российскими бойцами были уничтожены 33 танка, 120 орудий полевой артиллерии, 3 самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 26 полевых складов боеприпасов, более 420 различных боевых машин, а также самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук М1».
Ранее Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в их село заходили иностранные наёмники. По ее словам, они были из Франции и Польши.
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Дарья Осипова