Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовала уехавших с Украины россиян

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Завербованный Киевом россиянин заявил, что граждан России, выезжавших в 2022 году с территории Украины, вербовали сотрудники СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам мужчины, некоторое время он жил в Воронежской области, однако потом уехал на Украину к сожительнице в Николаевскую область.
В 2022 году задержанный несколько раз пытался выехать из страны. Он отметил, что при очередной попытке оформить выезд, двое мужчин в гражданском, которые оказались сотрудниками СБУ, завербовали его под угрозой лишить вида на жительство. Уточняется, что они требовали поставлять им информацию обо всем, что происходит в России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В 2022 году задержанный несколько раз пытался выехать из страны. Он отметил, что при очередной попытке оформить выезд, двое мужчин в гражданском, которые оказались сотрудниками СБУ, завербовали его под угрозой лишить вида на жительство. Уточняется, что они требовали поставлять им информацию обо всем, что происходит в России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова