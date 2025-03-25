Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен после ударов ВСУ по ЛНР

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Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин был тяжело ранен во время атаки украинской армии по Луганской Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал «Звезды».
«Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ. Он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели», — говорится в сообщении.
Украинские военные нанесли целенаправленный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS.
Ранее стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Журналист попал под артиллерийский огонь ВСУ.
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