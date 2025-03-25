Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен после ударов ВСУ по ЛНР

Мораторий на удары в Черноморье предшествует договоренности полностью прекратить огонь на Украине. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что цель заключается в восстановлении торговой деятельности в Черном море.