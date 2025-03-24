Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Микрозайм на бойца спецоперации оформили мошенники, пока он служит в составе ВС РФ на фронте. Как сообщили в Генпрокуратуре, к ним обратилась жена россиянина, когда на их с мужем адрес стали приходить документы о якобы задолженности.