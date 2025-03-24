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Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Фото: istockphoto/Boris Ipatov

Фото: istockphoto/Boris Ipatov

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом издание сообщило в понедельник, 24 марта. Детали случившегося сейчас устанавливаются.
Известно, что Федорчак работал на купянском направлении в Харьковской области. Его последний репортаж вышел накануне. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим бьет по гражданским и журналистам. Российские власти не раз отмечали, что Киев не брезгует террористическими методами.

В настоящее время Россия и США ведут переговоры. Они включают в себя обсуждение урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва согласна на инициативы американской стороны по прекращению огня, однако, по словам российского лидера, они должны вести к долгосрочному миру.

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Минобороны: ВСУ продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру РФ
24 марта 2025, 20:11

Фото: istockphoto/GermanS62

Российская ПВО отразила атаку украинских дронов на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму на Тарханкуте. Об этом доложили в МО РФ.
«ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех <…> БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что ВСУ также били утром по газораспределительной станции «Валуйки» в белгородском регионе. Оборудование объекта получило повреждения, добавили в министерстве. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили технику противника в белгородском приграничье.

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На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа
Экс-министр Рева: власти Украины могут принять условия капитуляции от Трампа
24 марта 2025, 19:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский намерен принять условия капитуляции от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».
«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления», — пояснил бывший политик.

По его словам, предложенные Киеву условия предполагают отказ от территорий, от вступления в Североатлантический альянс (НАТО), а также необходимость разоружения армии. Рева добавил, что единственный вопрос, о котором ведутся переговоры с США, — это личные гарантии безопасности для Зеленского и его приближенных.

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Захарова охарактеризовала картины с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Захарова посчитала «психбольницей» картины с горящим Кремлем у Зеленского
24 марта 2025, 18:59

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Картины с горящим Кремлем и боевиками ВСУ на территории РФ, которые находятся в кабинете Владимира Зеленского, можно назвать «психбольницей». Таким образом их охарактеризовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС.
Соответствующие изображения оказались в кадре на фотосессии главы киевского режима, которая была приурочена к беседе с изданием Time. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал картины Зеленского глупостью.

Перед этим в МИД РФ заявили, что киевский режим не заинтересован в мире с Россией. В ведомстве вновь указали на террористическую сущность Киева. Подробности в нашем материале.

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«Болен на голову»: В Совфеде прокомментировали фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем
Сенатор Джабаров назвал картину горящего Кремля в кабинете Зеленского глупостью
24 марта 2025, 18:55

Владимир Джабаров (Фото: Telegram @senatorDzhabarov)

Картина с горящими Кремлем и мавзолеем в кабинете Владимира Зеленского указывает на то, что он болен на голову. Так считает зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит «Лента.ру».
Напомним, газета The Times опубликовала фото из офиса Зеленского, где висят картины с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта», — отметил Джабаров.

По его словам, в России никому бы и в голову не пришло повесить картину с горящим Крещатиком или Банковой улицей, так как это «глупость полная».

Джабаров считает, что подобные картины указывают на ограниченность умственных способностей Зеленского.

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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
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Боец ВС РФ узнал об оформленном на него микрозайме на СВО
На бойца СВО из Петербурга мошенники оформили микрозайм
24 марта 2025, 18:39

Фото: istockphoto/nevodka

Микрозайм на бойца спецоперации оформили мошенники, пока он служит в составе ВС РФ на фронте. Как сообщили в Генпрокуратуре, к ним обратилась жена россиянина, когда на их с мужем адрес стали приходить документы о якобы задолженности.
По данному факту открыто уголовное дело. Помимо этого, суд признал недействительным договор займа по соответствующему исковому заявлению.

Перед этим стало известно, что прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве, когда та ждала такси, держа в руках большой пакет и постоянно с кем-то говорила по телефону. Инцидент произошел 19 марта. Сейчас в деталях случившегося разбирается полиция.

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