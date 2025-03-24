Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Фото: istockphoto/Boris Ipatov
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом издание сообщило в понедельник, 24 марта. Детали случившегося сейчас устанавливаются.
Известно, что Федорчак работал на купянском направлении в Харьковской области. Его последний репортаж вышел накануне. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим бьет по гражданским и журналистам. Российские власти не раз отмечали, что Киев не брезгует террористическими методами.
В настоящее время Россия и США ведут переговоры. Они включают в себя обсуждение урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва согласна на инициативы американской стороны по прекращению огня, однако, по словам российского лидера, они должны вести к долгосрочному миру.
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В настоящее время Россия и США ведут переговоры. Они включают в себя обсуждение урегулирования конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва согласна на инициативы американской стороны по прекращению огня, однако, по словам российского лидера, они должны вести к долгосрочному миру.
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Никита Кротов