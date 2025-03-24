Корреспондента ТАСС ранили при выполнении задания в Курской области

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У корреспондента ТАСС Михаила Скуратова имеются осколочные ранения, которые он получил при выполнении редакционного задания в Курской области. Его жизни ничего не угрожает.
«Небольшое ранение осколочное голени, плеча. Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра», — сообщил Скуратов.
Корреспондент выразил соболезнования по поводу гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Скуратов, по его собственным словам, в шоке от новости. Сам Михаил Скуратов неоднократно освещал события в зоне спецоперации и работал в Нагорном Карабахе.
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