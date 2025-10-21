Достижения.рф

МИД РФ: боевики ВСУ целенаправленно атакуют чиновников Белгородской области

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские формирования на прошлой неделе начали целенаправленные атаки на руководителей местного самоуправления Белгородской области. Об этом заявил РИА Новости посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.



По его словам, дроны ВСУ прицельно ударили по личным автомобилям чиновников. В результате атак ранения получили главы четырёх территориальных администраций — Гора-Подольской, Козинской, Казинской и Мокроорловской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о трёх инцидентах за период с 15 по 18 октября. Мирошник отметил, что украинские боевики перешли к открытому преследованию местных руководителей.

Иван Мусатов

