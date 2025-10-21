МИД РФ: боевики ВСУ целенаправленно атакуют чиновников Белгородской области
Украинские формирования на прошлой неделе начали целенаправленные атаки на руководителей местного самоуправления Белгородской области. Об этом заявил РИА Новости посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
По его словам, дроны ВСУ прицельно ударили по личным автомобилям чиновников. В результате атак ранения получили главы четырёх территориальных администраций — Гора-Подольской, Козинской, Казинской и Мокроорловской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о трёх инцидентах за период с 15 по 18 октября. Мирошник отметил, что украинские боевики перешли к открытому преследованию местных руководителей.
Читайте также: