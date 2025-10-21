Губернатор Ростовской области выложил фото последствий атаки ВСУ на Батайск
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь показал фото повреждений в Батайске после ударов БПЛА ВСУ по городу. Он также сообщил, что жители многоквартирного дома на Западном шоссе могут вернуться в свои квартиры. Публикацию Слюсарь выложил в своем Telegram-канале после поездки в пострадавший город.
Он пояснил, что специалисты взрывотехнической службы завершили обследование поврежденного дома в Батайске и подтвердили сохранность несущих конструкций здания. Это позволило разрешить жителям возвращение в их квартиры.
В то же время саперы продолжают обследование территории на улице Октябрьской, где были повреждены торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.
«Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба», — пояснил Слюсарь.Координацию действий спасателей на месте он возложил на руководителя регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Павла Нудгина.
Ранее «Радио 1» передавало, что из-за падения беспилотника ВСУ на два частных дома в Ростове-на-Дону пострадали два человека.