Губернатор Ростовской области выложил фото последствий атаки ВСУ на Батайск

21 октября 2025, 04:03

Юрий Слюсарь поделился кадрами последствий после атаки ВСУ на Батайск

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря @Yuri_Slusar

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь показал фото повреждений в Батайске после ударов БПЛА ВСУ по городу. Он также сообщил, что жители многоквартирного дома на Западном шоссе могут вернуться в свои квартиры. Публикацию Слюсарь выложил в своем Telegram-канале после поездки в пострадавший город.





Он пояснил, что специалисты взрывотехнической службы завершили обследование поврежденного дома в Батайске и подтвердили сохранность несущих конструкций здания. Это позволило разрешить жителям возвращение в их квартиры.



Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря @Yuri_Slusar В то же время саперы продолжают обследование территории на улице Октябрьской, где были повреждены торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.





«Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба», — пояснил Слюсарь.