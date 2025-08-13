МИД РФ оценил возможность «обмена территориями» с Украиной
В МИД России прокомментировали возможное обсуждение на встрече в Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопроса «обмена территориями» в контексте урегулирования конфликта на Украине.
Заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Фадеев подчеркнул, что территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции, и этого достаточно для понимания позиции Москвы. Соответственно, по его словам, задачи российской делегации на переговорах в Аляске определяются исключительно национальными интересами.
Ранее Трамп заявил, что на саммите в Анкоридже намерен настаивать на завершении конфликта на Украине и обсудить с президентом РФ территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли». Переговоры Путина и Трампа на Аляске назначены на 15 августа.
