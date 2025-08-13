МИД РФ оценил возможность «обмена территориями» с Украиной

13 августа 2025, 14:00

МИД РФ: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

Фото: istockphoto/ser-alim

В МИД России прокомментировали возможное обсуждение на встрече в Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопроса «обмена территориями» в контексте урегулирования конфликта на Украине.