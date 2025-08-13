США призвали Украину трезво оценить боеспособность своей армии перед саммитом на Аляске
В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вашингтон призвал Украину более трезво оценивать боеспособность своей армии. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что власти США рекомендуют Киеву подходить к оценке своих военных возможностей с максимальной реалистичностью.
В то же время, канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен провести дистанционные переговоры с участием американского руководства, генсека НАТО Марка Рютте, представителей украинского руководства, а также представителей Евросовета и Еврокомиссии.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США состоится 15 августа на Аляске.
