США призвали Украину трезво оценить боеспособность своей армии перед саммитом на Аляске

Фото: iStock/Iryna Imago

В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вашингтон призвал Украину более трезво оценивать боеспособность своей армии. Об этом сообщает газета Politico.



Отмечается, что власти США рекомендуют Киеву подходить к оценке своих военных возможностей с максимальной реалистичностью.

В то же время, канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен провести дистанционные переговоры с участием американского руководства, генсека НАТО Марка Рютте, представителей украинского руководства, а также представителей Евросовета и Еврокомиссии.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча президентов России и США состоится 15 августа на Аляске.

Анастасия Чинкова

