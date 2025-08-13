США призвали Украину трезво оценить боеспособность своей армии перед саммитом на Аляске

13 августа 2025, 11:02

Politico: США призвали Киев трезво оценить боеспособность ВСУ

Фото: iStock/Iryna Imago

В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вашингтон призвал Украину более трезво оценивать боеспособность своей армии. Об этом сообщает газета Politico.