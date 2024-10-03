Зеленский вновь запросил у НАТО вооружения

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался перед новоиспеченным генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации в зоне боевых действий и запросил новую партию оружия.
«Мы... обсудили... нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО... На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО», — сказано в публикации Зеленского в Telegram-канале.
Он отметил, что политики поговорили о так называемом «плане победы» ВСУ на фронте. Марк Рютте прибыл в четверг в Киев в рамках необъявленного визита.
Ранее сообщалось, как боевики ВСУ используют взрывчатку в Курской области. Глава Большесолдатского района обратился к гражданам.
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