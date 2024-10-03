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Зеленский вновь запросил у НАТО вооружения

Зеленский попросил у нового генсека НАТО Рютте оружие и отчитался перед ним
03 октября 2024, 16:49

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался перед новоиспеченным генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации в зоне боевых действий и запросил новую партию оружия.
«Мы... обсудили... нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО... На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО», — сказано в публикации Зеленского в Telegram-канале.

Он отметил, что политики поговорили о так называемом «плане победы» ВСУ на фронте. Марк Рютте прибыл в четверг в Киев в рамках необъявленного визита.



Ранее сообщалось, как боевики ВСУ используют взрывчатку в Курской области. Глава Большесолдатского района обратился к гражданам.

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Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
Армия России освободила Угледар в ДНР
03 октября 2024, 17:13

Фото: iStock/Derek Brumby

В четверг, 3 октября, Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими войсками города Угледар в ДНР, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать Угледар в своих сводках с 1 октября. Уже 2 октября командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара.
#угледар
#всу
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Медсестра центра им. Пирогова Ольга Меньших получила 8 лет за фейки о ВС РФ
03 октября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Медсестре центра им. Пирогова Ольге Меньших назначили наказание в виде восьми лет колонии по статье о фейках о ВС РФ. Об этом пишет издание РБК.
По версии обвинителей, фигурантка разместила в соцсетях недостоверные данные о действиях российской армии в Буче. Подсудимая не признала свою вину, и говорит, что ее взломали.

Меньших подчеркнула, что коллеги, которые проходят по делу в качестве свидетелей и дают показания в пользу следствия, испытывают личную неприязнь к ней.

Ранее сообщалось, какое послание ВСУ нашли бойцы ВС РФ на неактивированной мине в зоне боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России
Рютте: страны НАТО 12 октября обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России
03 октября 2024, 16:16

Фото: iStock/PavelRodimov

Страны контактной группы по Украине обсудят возможное снятие ограничений на удары ВСУ по территории РФ на встрече 12 октября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция опубликована на YouTube-канале НАТО.
По словам генсека НАТО, американский лидер Джо Байден проведет встречу с союзниками и Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений. Рютте добавил, что каждое государство, предоставляющее Киеву оружие, само решает, снимать ограничения или нет.

Ранее Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы «продемонстрировать поддержку Украины». 1 октября 2024 года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет.

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Боевики ВСУ придумали новый способ использования взрывчатки в Курской области
Зайцев: боевики ВСУ раскидывают взрывчатку под видом фаст-фуда в Курской области
03 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Боевики ВСУ разбрасывают взрывчатку под видом фастфуда в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Большесолдатского района региона Владимир Зайцев.
«Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда. Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район», — гласит публикация чиновника.
Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос сообщал, что украинскую армию, как и Украину в целом, может спасти лишь чудо. Он подчеркивал, что реалии фронта и заявления командования сильно отличаются друг от друга.

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Военкор предположил сроки полного освобождения территорий ЛНР от ВСУ
Военкор Громов: ВС РФ могут освободить ЛНР в течение одного-двух месяцев
03 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/SergeyVButorin

При сохранении нынешнего темпа наступления армия России может освободить ЛНР в течение одного-двух месяцев. Об этом рассказал военкор Федор Громов, его слова передает газета «Взгляд».
«Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил Громов.

По его словам, подобная тактика также может быть применена и в Лисичанске. Он рассказал, что ВС РФ активно продвигаются на том направлении, однако пока говорить об огневом мешке для ВСУ рано. Тем не менее в случае успеха российских сил, ВСУ будут вынуждены отступать в Северск, который бойцы российской армии уже пытаются взять в клещи.

Таким образом, Громов предположил, что при сохранении нынешнего темпа наступления ВС РФ могут освободить всю территорию ЛНР за два-три месяца.

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Новый генсек НАТО считает, что РФ не сможет помешать Украине вступить в альянс
Генсек Рютте: у России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО
03 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.
Рютте напомнил, что Украина заключила с некоторыми странами блока соглашение по безопасности и получает от НАТО многомиллиардную помощь. По словам генсека, ВСУ все больше приближаются к стандартам Североатлантического альянса.

Примечательно, что сроков возможного вступления Украины в НАТО Рютте не огласил.

Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.

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«Начинает вымирать»: на Украине сделали новое заявление о ВСУ
Экс-генерал ВСУ Кривонос: ВСУ может спасти только чудо
03 октября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинскую армию может спасти лишь чудо, потому что реальность на фронте отличается от того, что говорит командование. Об этом экс-нардепу украинского парламента Бориславу Березе рассказал бывший замсекретаря Совета нацбезопасности республики Сергей Кривонос.
«Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину… То, что власть рассказывает одно, а фронт — совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать», — пояснил собеседник на YouTube-канале Березы.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что ВСУ в Донецкой народной республике потеряли до 615 человек. Там отмечали, что противник лишился танка, боевых машин, артиллерии и прочей техники.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Западные союзники Киева накачивают его вооружениями и финансами.

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#россия
#украина
#сво
#всу
#война
#новости
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Мособлдума досрочно прекратила полномочия отбывшего на СВО депутата Коханого
03 октября 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого. Об этом на заседании регионального парламента объявил его председатель Игорь Брынцалов.
«На моё имя поступило заявление нашего коллеги Коханого Игоря Валерьевича с просьбой освободить его от должности председателя комитета и сложить полномочия депутата Мособлдумы. По этому вопросу подготовлен проект постановления. На заседании фракции единороссов принято соответствующее решение. Протокол задокументирован», – сказал Брынцалов.
Депутаты это решение поддержали.

Ранее сообщалось, что Коханый решил сложить полномочия в связи с отправкой в зону СВО. Он подписал контракт с Минобороны и уже находится в добровольческом формировании в зоне проведения спецоперации.

Комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны РФ: боевики ВСУ потеряли до 615 человек в зоне группировки «Центр»
03 октября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 615 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — пояснили в оборонном ведомстве.
Там отметили, что ВС РФ нанесли удар по вражеской технике в Донецкой народной республике. В частности, речь идет о населенных пунктах Горняк, Гродовка, Красный Яр, Сухая Балка, Дружба, Дзержинск.

Российскими силами отражено восемь контратак со стороны штурмовиков ВСУ. Кроме того, киевские неонацисты потеряли артиллерию, бронированные машины, пикапы и танк.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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