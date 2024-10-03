Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара

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В четверг, 3 октября, Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими войсками города Угледар в ДНР, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Ранее военные корреспонденты распространяли информацию об освобождении города, однако официально это не подтверждалось.
Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать Угледар в своих сводках с 1 октября. Уже 2 октября командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара. По словам одного из боевиков ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались покидать свои позиции в темное время суток. Они пытались пересекать минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС РФ.
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Элина Позднякова