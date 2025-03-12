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МИД РФ: ответственные за массированную атаку БПЛА по России понесут наказание

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Все ответственные и причастные к массированной атаке БПЛА на российские регионы, в том числе Москву и Подмосковье, неизбежно понесут наказание. Об этом заявил МИД РФ. Отмечается, что режим Зеленского тем самым продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта.
«Следственный комитет РФ оперативно начал расследование преступления неонацистской киевской хунты. Несомненно, что вина за теракт лежит на всех странах, продолжающих накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — приводят argumenti.ru сообщение министерства.
В то же время житель СНТ «Вятичи» в подмосковном Видном поделился, как переживал массированную атаку украинских дронов. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что в его частном доме сорвало с потолка люстру и покосило ограждение ударной волной. По его словам, крышу соседского дома пробил упавший БПЛА, а обломки выбили окна.
«Из-за ударной волны мой забор тоже скривился чуть-чуть, на навесе с левой стороны было стекло разбито. Если честно, я изначально думал, что это сон, начал слышать такие грохоты. А когда уже волна ударила, я прям понял, что это не сон», — отметил Саркис.
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Бывший депутат Рады назвал истинные причины атаки БПЛА на Москву
Политик Царев: массовая атака БПЛА должна была отпугнуть США от визита в Москву
12 марта 2025, 18:56

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Одной из целей массированной атаки БПЛА на российские регионы была попытка отпугнуть США от визита в Москву, который недавно был анонсирован. Об этом заявил бывший депутат Рады, российский политик Олег Царев. По его словам, Киев хотел убедить Вашингтон, что такая поездка будет небезопасной.
«Возможно, накануне приезда спецпредставителя Соединенных Штатов в Москву, которая была анонсирована на днях, [Украина хотела показать], что это не очень безопасно, — отметил он. — И третья причина — перекрыть этим информповодом удручающую картину, которая складывается у ВСУ в Курской области», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом наступление ВС РФ в Курской области продолжается. Как сообщил военкор RT Саргон Хадая, российская армия продвигается на всех направлениях курского приграничья, а ВСУ терпят поражение за поражением, их положение стремительно ухудшается.
«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточенных боев подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — поделился военный корреспондент.
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«Невозможно ничего изменить»: в США раскрыли, в чью пользу завершится конфликт на Украине
Профессор Гиббс: украинский конфликт закончится на выгодных для РФ условиях
12 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/Diy13

Украинский конфликт завершится на условиях, выгодных для России. Так считает профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс.
«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — отметил Гиббс в эфире Dialogue Works.

По его словам, президент США Дональд Трамп пытается всеми силами заключить хоть какое-то мирное соглашение, чтобы минимизировать ущерб, который нанесли боевые действия.

Эксперт подчеркнул, что конфликт рано или поздно все равно закончится, однако будет это не на условиях НАТО или Украины, что по словам Гиббса, скорее хорошо, чем плохо.

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#россия
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Стало известно, чего ждут США от России
Рубио: США ждут от РФ согласия на предложение о перемирии
12 марта 2025, 18:52

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

США ждут от России согласия на предложение о месячном перемирии, заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам в аэропорту Ирландии.
«Если они скажут нет, то, очевидно, нам придется всё изучить и понять, где мы находимся в мире и каковы их истинные намерения. Думаю, если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их менталитет», — прокомментировал госсекретарь США.

Ранее сообщалось о согласии Киева на прекращение огня на месяц. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская сторона не собирается признавать новые регионы России.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт. В ответ украинские боевики вторглись в Курскую область.

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#россия
#сша
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Зеленский раскрыл, признает ли Украина утраченные территории российскими после переговоров
Зеленский: Украина никогда не признает утраченные территории российскими
12 марта 2025, 18:41

Владимир Зеленский

Украина по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с РФ не признает утрату территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — заявил Зеленский.

По его словам, признание утраченных украинских территорий российскими — это самая главная красная линия.

Так, глава киевского режима подчеркнул, что не станет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, однако не пояснил, что именно имеет в виду.

Зеленский добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.

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Рогов: ВС России ударили по отелю в Кривом Роге, где были наемники ВСУ
12 марта 2025, 18:15

Фото: istockphoto/Nastco

Российские военнослужащие ударили по отелю в Кривом Роге, где расположились наемники ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область», — прокомментировал собеседник.
Рогов добавил, что потери противника в настоящее время уточняются.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказывался на тему возможного перемирия на Украине. Он подчеркивал, что Россия озвучила условия для урегулирования кризиса еще летом прошлого года.

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