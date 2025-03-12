МИД РФ: ответственные за массированную атаку БПЛА по России понесут наказание

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Все ответственные и причастные к массированной атаке БПЛА на российские регионы, в том числе Москву и Подмосковье, неизбежно понесут наказание. Об этом заявил МИД РФ. Отмечается, что режим Зеленского тем самым продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта.
«Следственный комитет РФ оперативно начал расследование преступления неонацистской киевской хунты. Несомненно, что вина за теракт лежит на всех странах, продолжающих накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — приводят argumenti.ru сообщение министерства.В то же время житель СНТ «Вятичи» в подмосковном Видном поделился, как переживал массированную атаку украинских дронов. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что в его частном доме сорвало с потолка люстру и покосило ограждение ударной волной. По его словам, крышу соседского дома пробил упавший БПЛА, а обломки выбили окна.
«Из-за ударной волны мой забор тоже скривился чуть-чуть, на навесе с левой стороны было стекло разбито. Если честно, я изначально думал, что это сон, начал слышать такие грохоты. А когда уже волна ударила, я прям понял, что это не сон», — отметил Саркис.Читайте также:
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