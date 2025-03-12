МИД РФ: ответственные за массированную атаку БПЛА по России понесут наказание

Одной из целей массированной атаки БПЛА на российские регионы была попытка отпугнуть США от визита в Москву, который недавно был анонсирован. Об этом заявил бывший депутат Рады, российский политик Олег Царев. По его словам, Киев хотел убедить Вашингтон, что такая поездка будет небезопасной.