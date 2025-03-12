«Невозможно ничего изменить»: в США раскрыли, в чью пользу завершится конфликт на Украине

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Украинский конфликт завершится на условиях, выгодных для России. Так считает профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс.
«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — отметил Гиббс в эфире Dialogue Works.
По его словам, президент США Дональд Трамп пытается всеми силами заключить хоть какое-то мирное соглашение, чтобы минимизировать ущерб, который нанесли боевые действия.
Эксперт подчеркнул, что конфликт рано или поздно все равно закончится, однако будет это не на условиях НАТО или Украины, что по словам Гиббса, скорее хорошо, чем плохо.
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