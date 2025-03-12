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«Невозможно ничего изменить»: в США раскрыли, в чью пользу завершится конфликт на Украине

Профессор Гиббс: украинский конфликт закончится на выгодных для РФ условиях
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украинский конфликт завершится на условиях, выгодных для России. Так считает профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс.
«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — отметил Гиббс в эфире Dialogue Works.

По его словам, президент США Дональд Трамп пытается всеми силами заключить хоть какое-то мирное соглашение, чтобы минимизировать ущерб, который нанесли боевые действия.

Эксперт подчеркнул, что конфликт рано или поздно все равно закончится, однако будет это не на условиях НАТО или Украины, что по словам Гиббса, скорее хорошо, чем плохо.

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Стало известно, чего ждут США от России
Рубио: США ждут от РФ согласия на предложение о перемирии
12 марта 2025, 18:52

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

США ждут от России согласия на предложение о месячном перемирии, заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам в аэропорту Ирландии.
«Если они скажут нет, то, очевидно, нам придется всё изучить и понять, где мы находимся в мире и каковы их истинные намерения. Думаю, если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их менталитет», — прокомментировал госсекретарь США.

Ранее сообщалось о согласии Киева на прекращение огня на месяц. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская сторона не собирается признавать новые регионы России.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт. В ответ украинские боевики вторглись в Курскую область.

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Зеленский раскрыл, признает ли Украина утраченные территории российскими после переговоров
Зеленский: Украина никогда не признает утраченные территории российскими
12 марта 2025, 18:41

Владимир Зеленский

Украина по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с РФ не признает утрату территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — заявил Зеленский.

По его словам, признание утраченных украинских территорий российскими — это самая главная красная линия.

Так, глава киевского режима подчеркнул, что не станет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, однако не пояснил, что именно имеет в виду.

Зеленский добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.

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Рогов: ВС России ударили по отелю в Кривом Роге, где были наемники ВСУ
12 марта 2025, 18:15

Фото: istockphoto/Nastco

Российские военнослужащие ударили по отелю в Кривом Роге, где расположились наемники ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область», — прокомментировал собеседник.
Рогов добавил, что потери противника в настоящее время уточняются.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказывался на тему возможного перемирия на Украине. Он подчеркивал, что Россия озвучила условия для урегулирования кризиса еще летом прошлого года.

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Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Лавров: присутствие на Украине миротворцев НАТО является угрозой для России
12 марта 2025, 18:13

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Присутствие на территории Украины войск стран НАТО в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
По словам министра, Россия «ни при каких условиях» не примет присутствия сил государств Североатлантического альянса на территории Украины. Лавров упомянул, что представители Запада «не разговаривают» с РФ.

Глава МИД России пояснил, что они по-прежнему заявляют, что «ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России». Когда президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу задали вопрос о миротворцах, он ответил, что еще слишком рано ​об этом говорить.

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На Западе высказались о возможном перемирии на Украине
Христофору: Россия еще в 2024 году назвала условия прекращения конфликта
12 марта 2025, 17:35

Фото: istockphoto/Diy13

Российская сторона еще в 2024 году назвала условия для прекращения конфликта на Украине, однако на Западе предпочитают об этом не вспоминать. Такое заявление в соцсетях сделал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня еще в июне 2024 года. Западные СМИ полностью проигнорируют этот факт», — сказано в публикации.
Христофору считает, что у американского лидера Дональда Трампа нет конкретного плана по урегулированию украинского кризиса.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что для прекращения конфликта Украина должна отказаться от вступления в НАТО, признать безъядерный статус, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Путин подчеркивал, что санкции должны быть сняты.

Ранее сообщалось об освобождении курской Суджи.

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