Симоньян предложила помощь семьям погибших от БПЛА ВСУ на Кубани

03 августа 2026, 18:49

Симоньян предложила помощь семьям погибших от БПЛА ВСУ в Геленджике

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о готовности оказать помощь семьям погибших в результате падения обломков украинского беспилотника на Кубани. Трагедия унесла жизни семи человек, включая троих несовершеннолетних.