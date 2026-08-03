Симоньян предложила помощь семьям погибших от БПЛА ВСУ на Кубани
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о готовности оказать помощь семьям погибших в результате падения обломков украинского беспилотника на Кубани. Трагедия унесла жизни семи человек, включая троих несовершеннолетних.
В своем Макс Симоньян воздержалась от развернутых комментариев по поводу случившегося, однако призвала нуждающихся в поддержке обращаться к ней напрямую. Пользователи в комментариях положительно восприняли инициативу журналистки, поблагодарив ее за отзывчивость.
В ночь на 3 августа 2026 года курортное село в Геленджике подверглось атаке украинского беспилотника. По уточнённым данным, целью атаки стала гражданская инфраструктура — удар пришёлся по пляжу в утреннее время, когда там находилось много отдыхающих, в том числе дети.
По окончательным данным, жертвами трагедии стали семь человек, включая троих детей. Ранения различной степени тяжести получили 47 человек. Пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Всего в больницы доставили 21 человека, остальным помощь оказали амбулаторно. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее циничным и бесчеловечным террористическим актом, подчеркнув, что удар наносили намеренно по мирному населению, не имеющему отношения к военной инфраструктуре.
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