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Обмен пленниками между Россией и Украиной произошел в формате 30 на 30 в Курской области, проинформировала в Telegram-канале военкор Елена Соколова.
По ее словам, обмен провели с участием подразделений «Дикой дивизии Донбасса», а также морпехов и ВС РФ. Где конкретно стороны обменялись — неизвестно.
Прошлый обмен прошел 18 октября в формате 95 на 95 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
Ранее сообщалось, чем возмущен глава киевского режима Владимир Зеленский, и как это связано с Польшей.
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Прошлый обмен прошел 18 октября в формате 95 на 95 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
Ранее сообщалось, чем возмущен глава киевского режима Владимир Зеленский, и как это связано с Польшей.
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Никита Кротов