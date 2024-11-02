Украина забрала только 279 военнопленных из предложенных 935, сообщила Захарова

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Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, но Украина взяла только 279. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Она подчеркнула, что в этом году российское оборонное ведомство передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение об обмене 935 украинских военных. При этом Украина по неизвестным причинам забрала лишь 279 своих граждан.
Также Захарова отметила, что Украину в первую очередь интересуют в рамках обмена военнопленные из экстремистских подразделений.
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Анастасия Чинкова