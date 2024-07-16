МИД РФ: расстрел российского пленного «Азовом»* — демонстрация безнаказанности

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В Министерстве иностранных дел назвали расстрел российского бойца представителями «Азова»* демонстрацией безнаказанности.
Посол МИД России по особым поручениям, занимающийся преступлениями Киева, Родион Мирошник заявил 16 июля, что видео с расстрелом российского военнослужащего боевиками «Азова»* свидетельствует о безнаказанности и о том, что западные страны обещали нацистам свою поддержку.
По словам посла, Москва будет добиваться проведения международного расследования всех совершённых преступлений и привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто ими управляет.
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«Практика добивания раненых и безоружных людей — это жестокость, которая не имеет оправдания. Она противоречит всем нормам человечности и международным гуманитарным принципам. Прикрываясь поддержкой Запада, Киев демонстративно игнорирует нормы международного права», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.
По словам посла, Москва будет добиваться проведения международного расследования всех совершённых преступлений и привлечения к ответственности как исполнителей, так и тех, кто ими управляет.
«Это важно для всего человечества, которое не утратило свои моральные ценности. Они должны получить оценку международного сообщества и понести наказание. Другого варианта для них нет!» — заключил посол.
15 июля полк «Азов»* опубликовал в интернете видео, на котором видно, как его бойцы расстреливают в упор безоружного российского военного.
По мнению военного эксперта и политолога Вадима Мингалева, «Азов»* нарушает Женевские конвенции и его действия напоминают поведение фашистских организаций. Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела, который был снят на видео представителями «Азова»*.
6 июля The New York Times сообщила о расстреле украинского военного, который просил о медицинской помощи. Бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен назвал это ужасным, напомнив о действиях нацистов во время Великой Отечественной войны.
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Мира Полтева