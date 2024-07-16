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Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела российского военного боевиками полка «Азов»*.
Согласно информации, речь идёт о видео, на котором зафиксирован расстрел российского военнослужащего представителями «Азова» и ранение мирного жителя при взрыве взрывоопасного предмета в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики.
Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о Каспаре Гроссе, иностранном медике, работавшем на Украине. По словам Гроссе, однажды украинские военные застрелили раненого российского военнопленного, который просил у них медицинской помощи.
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«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в материале RT.
Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о Каспаре Гроссе, иностранном медике, работавшем на Украине. По словам Гроссе, однажды украинские военные застрелили раненого российского военнопленного, который просил у них медицинской помощи.
Иностранец рассказывает, что был свидетелем и других подобных убийств, совершённых украинскими военными. Например, он упомянул случай, когда один из членов подразделения «Избранные» бросил гранату в российского солдата, который сдался и поднял руки.
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Мира Полтева