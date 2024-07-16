СК России расследует обстоятельства расстрела военного боевиками «Азова»*

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в материале RT.









Иностранец рассказывает, что был свидетелем и других подобных убийств, совершённых украинскими военными. Например, он упомянул случай, когда один из членов подразделения «Избранные» бросил гранату в российского солдата, который сдался и поднял руки.