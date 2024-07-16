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В ООН проведут проверку о расправе ВСУ над российским пленным

16 июля 2024, 13:33
Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

ООН рассмотрит информацию, опубликованную в New York Times, о жестоком обращении ВСУ с российским военнопленным.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рассматривает информацию, опубликованную в газете The New York Times, о жестоком обращении с раненым российским военнопленным со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.

«Элизабет Троссел, официальный представитель Управления, заявила, что организация проверяет эти данные. «Управление уточняет информацию у коллег», — говорится в материале.



6 июля Каспар Гросс, медик подразделения, дал интервью The New York Times. Он рассказал, что иностранные наёмники, воевавшие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, участвовали в казнях российских военнопленных в зоне специальной военной операции.

По словам Гросса, после одного из боёв в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский солдат. Ему требовалась медицинская помощь. В это время один из наёмников искал бинты. Двое других, которые были членами The Chosen Company и руководимой американцами, выстрелили в безоружного.

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#данные
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#оон
#солдат
Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой
Политик Филиппо: наконец-то Зеленский заявил о переговорах
16 июля 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Владимир Зеленский не упомянул обязательный вывод российских войск с территории Украины, заявляя о необходимости присутствия России на следующем мирном саммите, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он заявил в своей соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил о начале подготовки ко второй мирной конференции по Украине, которая запланирована на конец осени.

Предыдущий саммит в Швейцарии прошел без участия России. Коммюнике встречи отказались подписать ведущие азиатские, арабские и южноамериканские страны мира. Кроме того, на конференции даже не присутствовало большинство делегаций-членов ООН.

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#саммит
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#зеленский
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NYT: Украина намерена завершить военный конфликт с Россией переговорами
16 июля 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Diy13

Украина собирается завершить военный конфликт с Россией за столом переговоров. Подобные планы уже разрабатываются киевским руководством, пока продолжается вооружённое противостояние.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Times. Авторы публикации считают, что о таком развитии событий говорят слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости присутствия представителей России на следующем саммите, посвящённом мирному урегулированию на Украине.

Во вторник, 16 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, нельзя считать мирным. Комментируя слова Зеленского об участии России в следующей мирной конференции, представитель Кремля отметил, что нужно понять, что именно тот имел в виду.

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#саммит
#дмитрий песков
#владимир зеленский
#украина
#конфликт
#переговоры
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Арестович*: Украину ждет вынужденное перемирие с РФ после горячей осени
16 июля 2024, 12:28

Бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович* описал эпохальные события, которые произойдут осенью, а затем зимой. Об этом пишет «МК».
«Я думаю, что мы получим горячую осень для обеих сторон, войдем в тяжеленную зиму», — сказал Арестович* в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».

По его словам Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление. Он добавил, что это политическое решение, которое при любом исходе приведет к перемирию. Арестович* пояснил, что сначала выборы президента пройдут в США, а после на Украине. Новый украинский лидер «подпишет соглашение с Россией либо останется в серой зоне перемирия».

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине пограничники задержали пытавшихся незаконно пересечь границу
16 июля 2024, 12:27

Фото: istockphoto / xbrchx

В Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались сбежать в Венгрию от мобилизации. Эту информацию сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Как сообщается в публикации ведомства в соцсетях, мужчин задержали в 100 метрах от границы.

«В ходе оперативных мероприятий наряд заметил группу лиц, двигавшихся в сторону пограничной реки Тисы. Осознав, что их заметили, неизвестные попытались скрыться. Военнослужащие произвели предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей остановиться. Во время дальнейших поисков были обнаружены двое несовершеннолетних, которые сопровождали нарушителей», — проинформировали в управлении.

За своё опасное путешествие каждый из них заплатил проводникам по восемь тысяч долларов.

С февраля 2022 года в Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

Молодые люди призывного возраста стремятся покинуть страну, даже если это связано с риском для жизни. Они пытаются пересечь границу вплавь, через горы, прячутся под шкурами животных или надевают маскировочные халаты.

18 мая в Украине был введён в действие закон об ужесточении правил мобилизации, который позволяет призвать в армию ещё сотни тысяч граждан.

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«Нас пустили под снаряды»: солдат ВСУ рассказал, как их бросило командование
Пленный ВСУ заявил, что украинские командиры бросают военных под огонь
16 июля 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Пленный ВСУ Роман Бессонов рассказал, как командование пустило его подразделение под пули перед приходом иностранного легиона. Видео опубликовало Минобороны России.
По его словам, он вместе с сослуживцами должен был несколько дней удерживать позиции в подвале.

«Потом вас заберут, поменяют. Пройдет как будто иностранный легион, а вас отвезут назад. Нас пустили под пули, под снаряды, чтобы мы на себя приняли огонь, снаряды — а потом пошел иностранный легион», — вспомнил он.

Пленный рассказал, что сдался он добровольно после непродолжительного боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
#всу
#солдат
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СК России расследует обстоятельства расстрела военного боевиками «Азова»*
16 июля 2024, 12:01

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела российского военного боевиками полка «Азов»*.
Согласно информации, речь идёт о видео, на котором зафиксирован расстрел российского военнослужащего представителями «Азова» и ранение мирного жителя при взрыве взрывоопасного предмета в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в материале RT.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о Каспаре Гроссе, иностранном медике, работавшем на Украине. По словам Гроссе, однажды украинские военные застрелили раненого российского военнопленного, который просил у них медицинской помощи.

Иностранец рассказывает, что был свидетелем и других подобных убийств, совершённых украинскими военными. Например, он упомянул случай, когда один из членов подразделения «Избранные» бросил гранату в российского солдата, который сдался и поднял руки.

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«Азов»* — организация признана террористической на территории РФ
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#убийство
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Песков о расстреле ВСУ российского пленного: Фашистов следует уничтожать
16 июля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фашистами «азовцев»*, учинивших расправу над российским военнослужащим. Он также добавил, что их следует уничтожать.
Ранее боевики украинского националистического батальона «Азов»* выложили в сеть кадры расстрела российского военного. В Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать все обстоятельства этого преступления.

«Фашисты есть фашисты. Их следует уничтожать», — высказался об инциденте Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал к тотальному террору и уничтожению «азовцев»* после казни российского военнослужащего, в очередной раз сославшись на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его» («Если дорог тебе твой дом...»). По словам политика, украинские нацисты сами себя лишили права на милосердие и жизнь.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#дмитрий песков
#рф
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ВСУ не хватит сил для начала наступления из-за продвижения российских войск
16 июля 2024, 10:49

Фото: istockphoto / Michele Ursi

ВСУ сообщили о неблагоприятном развитии ситуации в зоне СВО из-за нехватки сил.
Украинская армия не сможет начать контрнаступление, поскольку Вооружённые силы России уверенно продвигаются вперёд, заявила корреспондент Кавита Шарма в своём репортаже для немецкого телеканала N-TV.

«Эксперты считают, что военная стратегия российских войск основана на медленном, но устойчивом наступлении. Из-за этого у Украины не будет достаточно сил для контрнаступления в ближайшем будущем. Обещанные западными странами истребители F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Кроме того, она добавила, что Украина получит старые модели самолётов», — подчеркнула Шарма.

В воскресенье Министерство обороны сообщило, что военные группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. Сейчас на этой территории идёт зачистка и разминирование.

Бойцы «Востока» также нанесли удары по живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, они отразили две контратаки украинских штурмовиков.

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#армия
#украина
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#сво
#истребители
#контрнаступление
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Медведев призвал к тотальной казни после расстрела русского пленного «азовцами»*
16 июля 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

Украинские боевики не заслуживают милосердия и пощады после казни русского военнопленного. С очередным жёстким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале политик в очередной раз сослался на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом…»), приведя следующее четверостишие:

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Никаких слов о пощаде, никакой гуманности, никакого помилования по отношению к боевикам-националистам, призывает Медведев. По его мнению, в ответ на очередную зверскую расправу над российским военнослужащим «азовцы» заслуживают только тотального террора и уничтожения. Они сами себя лишили права на жизнь, заключил политик.

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#права
#дом
#жизнь
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