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Россия и Китай будут и дальше сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.
«Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание», — отметил Лавров.Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что состоявшиеся в марте выборы президента России прошли в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада», всплеска террористических атак со стороны киевского режима, а также обстрелов городов Российской Федерации.
Невзирая на это, голосование прошло успешно, добавил Лавров.
Глава МИД подытожил, что результаты выборов продемонстрировали глубокое доверие россиян к Владимиру Путину и проводимой внутренней и внешней политике, что также касается улучшения стратегического взаимодействия и партнерства с Китаем.
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