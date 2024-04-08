МИД РФ: Украина встала на путь ядерного террора

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Ударами по Запорожской АЭС Украина даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Так в МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на ЗАЭС.
Напомним, 7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА по куполу шестого энергоблока. Сообщалось, что критических повреждений нет. Ранения получили три человека.
Уточняется, что Россия согласилась на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для того, чтобы они чётко могли понимать, кто именно стоит за атаками на станцию. Теперь российская сторона ожидает от гендиректора Агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции.
Кроме того, в МИД РФ обвинили в атаках на ЗАЭС государства, которые передают Украине вооружение и разведданные. При этом российская сторона делает всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС.
В ведомстве подчеркнули, что все виновные в нападениях на российские ядерные объекты будут выявлены и понесут соответствующие наказания.
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«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — говорится в заявлении российского МИД.
Уточняется, что Россия согласилась на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для того, чтобы они чётко могли понимать, кто именно стоит за атаками на станцию. Теперь российская сторона ожидает от гендиректора Агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции.
Кроме того, в МИД РФ обвинили в атаках на ЗАЭС государства, которые передают Украине вооружение и разведданные. При этом российская сторона делает всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС.
В ведомстве подчеркнули, что все виновные в нападениях на российские ядерные объекты будут выявлены и понесут соответствующие наказания.
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Элина Позднякова