Президента Украины Владимира Зеленского необходимо изолировать от власти, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости.
«Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти», — прокомментировал происходящее Шеремет.
По его словам, на эту ситуацию должно обратить внимание всё мировое сообщество и отстранить Зеленского от власти, пока он не вовлёк мир в ядерную войну.
Напомним, 7 апреля Вооружённые силы Украины трижды ударили на Запорожской АЭС. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.
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