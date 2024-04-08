В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии сообщило, что повреждение шестого энергоблока Запорожской АЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность.
В МАГАТЭ отметили, что оболочка главного реактора ЗАЭС была повреждена впервые с ноября 2022 года.
Напомним, до этого пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА по куполу шестого энергоблока. Сообщалось, что критических повреждений нет.
Ранее сообщалось, что при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Повреждение шестого энергоблока ЗАЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность... Но данное ЧП является серьезным инцидентом, способным подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — заявили специалисты агентства.
Напомним, до этого пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА по куполу шестого энергоблока. Сообщалось, что критических повреждений нет.
Ранее сообщалось, что при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак