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В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

МАГАТЭ: угрозы ядерной безопасности после атаки на ЗАЭС нет
08 апреля 2024, 02:12
Фото: istock / vlastas

Фото: istock / vlastas

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что повреждение шестого энергоблока Запорожской АЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность.
В МАГАТЭ отметили, что оболочка главного реактора ЗАЭС была повреждена впервые с ноября 2022 года.

«Повреждение шестого энергоблока ЗАЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность... Но данное ЧП является серьезным инцидентом, способным подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — заявили специалисты агентства.


Напомним, до этого пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА по куполу шестого энергоблока. Сообщалось, что критических повреждений нет.

Ранее сообщалось, что при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России начнут отмечать День работника электронной промышленности
07 апреля 2024, 16:16

Фото: istockphoto/anyaivanova

В России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Он будет отмечаться в первое воскресенье октября.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров страны Михаил Мишустин. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале правительства РФ. С инициативой закрепить в календаре дату нового профессионального праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

В кабинете министров отметили, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей отечественной экономики. Общее количество работников, занятых на государственных и частных предприятиях отрасли, составляет более трёхсот тысяч человек. Теперь в октябре они будут отмечать свой профессиональный праздник.

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Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
07 апреля 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские военные уничтожили склад ВСУ с переданными странами НАТО безэкипажными катерами, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«С помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен склад, содержащий безэкипажные катера, переданные Украине странами НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.
Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, Российские Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по живой силе и технике украинской армии в 107 районах.

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Землю накроет 198-километровая тень Луны во время солнечного затмения
Астроном Кошман: во время затмения Солнца Луна отбросит на Землю тень шириной 198 км
07 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/Pitris

Тень, которая образуется от Луны во время затмения 8 апреля, будет иметь ширину 198 километров. Об этом агентству ТАСС сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Луна закроет Солнце восьмого апреля. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск.

Максимальная фаза затмения составит 4 минуты 28 секунд. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Жители Москвы невооруженным взглядом смогут увидеть корону, образованную вокруг Луны, а также несколько ярких звезд поблизости.

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#затмение
#космос
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Глава МВД Колокольцев сообщил о росте преступности из-за мошенников с Украины
07 апреля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Количество преступлений в последнее время заметно возросло. Во многом это произошло из-за большого количества телефонных аферистов и мошенников в компьютерной сфере, действующих с территории Украины.
Об этом в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что все преступления в IT-сфере относятся к разделу тяжких и особо тяжких. Глава МВД также отметил, что в его ведомстве прекрасно осведомлены и имеют массу подтверждений тому, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине.

По словам министра, там действует сеть специально оборудованных колл-центров, оснащённых всеми технологическими новинками, которые специализируются на обмане российских граждан. Используя передовые наработки в сфере связи, компьютерные технологии и специальные психотехники, мошенники дистанционно завладевают деньгами россиян, заключил Владимир Колокольцев.

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#мошенники
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#министр
#интервью
#рф
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В Оренбургской области введён режим ЧС федерального уровня
07 апреля 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Bilanol

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы в Орске и паводков введён режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ущерб жилью от наводнения может составить более 21 миллиарда рублей.
Ситуация в самом Орске остаётся критической, передаёт телеграм-канал SHOT. Подтопления также фиксируются по всему руслу реки Урал, в том числе в Челябинской области и Башкирии. По поручению президента РФ Владимира Путина накануне, 6 апреля в Оренбургскую область вылетел глава министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

В Орске после прорыва дамбы эвакуировано 1 121 человек, среди которых 331 ребёнок. В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека. В настоящее время подтопленными остаются 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий. В посёлке Никель Орского района также проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка.

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#урал
#рф
#наводнение
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В Павловском Посаде прошел областной конкурс цирковых коллективов «Парад-Алле»
07 апреля 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Шестого апреля на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский» в пятнадцатый раз состоялся конкурс цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ», сообщает администрация Павлово-Посадского городского округа.
В этом году в программе приняли участие десять любительских цирковых коллективов и исполнителей из девяти городов Подмосковья.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Юные участники конкурса продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив зрителю и высокопрофессиональному жюри сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики.

Прежде сообщалось, что участие в конкурсе примут исполнители из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер.

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#подмосковье
#конкурс
#цирк
#павловский посад
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Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве
Режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театр «У Никитских ворот»
07 апреля 2024, 11:03

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театре «У Никитских ворот» в Москве.
Согласно информации из Telegram-канала Mash, 3 апреля, в день его 87-летия, художественный руководитель театра потерял сознание во время работы.

Коллеги режиссера вызвали медицинский персонал, который предоставил помощь на месте. По словам близких, его плохое состояние здоровья связано с усталостью. Сейчас Розовский находится дома.

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#дома
#telegram
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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
07 апреля 2024, 10:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в документе.
Прежде сообщалось, что президент России присвоил звания Героя труда пятерым россиянам. В их числе также жители Московской области. Звания Героев труда получили: ученый-химик, академик РАН, учитель со стажем более 60 лет, шахтер. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#путин
#матвиенко
#герой
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Воробьев сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов
07 апреля 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Подмосковье интенсивно реализуется программа реновации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В настоящее время в Московской области около 16 тысяч ветхих домов, в которых живет около миллиона человек. Однако новостройки взамен возводятся, и подмосковная реновация набирает обороты, десятки тысяч жителей старых домов готовятся к переезду.

Клин, Солнечногорск и Щелково – в этих городах уже можно получить жилищный сертификат.

«Не нужно ждать, когда построится дом. Обычно это занимает 18 месяцев, чаще два года. Можно получить сертификат и в любом городе Подмосковья, и по нему приобрести жилье. Порядка 50 тысяч человек у нас будет расселено в ближайшие несколько лет по программе «Аварийное жилье», – рассказал Воробьёв.

Однако губернатор отметил, что большая проблема сейчас – это ветхое жилье.

«Наша задача – это первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить. Для этого у нас заключено более 140 проектов реновации», – подчеркнул Воробьёв.

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