Фото: istockphoto/Олег Копьёв
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что боевики Вооруженных сил Украины используют для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По его словам, он был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью. Отмечается, что шрапнель — это маленькие тяжелые шарики диаметром 5-6 миллиметров.
Мирошник пояснил, что одна такая ракета несет более 9 000 таких шариков. По его словам, после взрыва такой ракеты «машина представляет из себя просто какое-то решето». Он отметил, что целым не остается ни одного стекла.
Посол назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан. Кроме того, Мирошник пояснил, что это отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.
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По его словам, он был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью. Отмечается, что шрапнель — это маленькие тяжелые шарики диаметром 5-6 миллиметров.
«Я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — рассказал он.
Мирошник пояснил, что одна такая ракета несет более 9 000 таких шариков. По его словам, после взрыва такой ракеты «машина представляет из себя просто какое-то решето». Он отметил, что целым не остается ни одного стекла.
Посол назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан. Кроме того, Мирошник пояснил, что это отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.
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Дарья Осипова