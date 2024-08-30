Стало известно, что ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.