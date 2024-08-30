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В украинских Сумах крупный пожар, там наблюдают задымление

30 августа 2024, 10:25
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

Крупный пожар в украинских Сумах происходит прямо сейчас, передает в своем Telegram областная военная администрация. Местные власти призвали граждан не покидать дома, а также плотно закрыть двери и окна. На место едут оперативные службы.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили по складу, где часто наблюдали технику украинских неонацистов, говорил преставитель пророссийского подполья со ссылкой на коллег Сергей Лебедев.

Подпольщик пояснял, что прилет пришелся на север города около двух часов ночи по Москве. Затем начался пожар. Огонь тушат до сих пор.



В Минобороны РФ информировали, что авиация за прошлые сутки ударила по резервам противника в 11 пунктах под Сумами, включая и сами Сумы.

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#мир
#украина
#новости
#пожары
ФСБ задержала двух наемников ВСУ из Колумбии
30 августа 2024, 10:45

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

ФСБ Российской Федерации сообщила о задержании двух граждан Колумбии, которые подозреваются в участии в боевых действиях на территории Украины в качестве наемников на стороне ВСУ. ОБ этом сообщили в ТАСС.
Согласно сообщению, задержание было произведено сотрудниками ФСБ в пятницу. Задержанными оказались граждане Колумбии Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте.

«Во время обыска у подозреваемых были обнаружены документы, подтверждающие их незаконную деятельность, а также военная форма украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 359, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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#фсб
#документы
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#колумбия
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МИД РФ: в плену ВСУ российских солдат кормили только перед проверкой
30 августа 2024, 10:37

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Российские военные, которые находились в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на плохое обращение и отсутствие регулярного питания. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, он неоднократно встречался с вернувшимися военнослужащими. Они рассказали, что их содержали в тайных тюрьмах или колониях, где их избивали и морили голодом.

«Сейчас российская сторона собирает данные о жестоком обращении с пленными, в том числе и от Следственного комитета и Министерства обороны.Эти данные будут представлены международному сообществу только тем странам, которые «будут слышать», — подчеркнул Мирошник.

Ранее военных ВСУ обвинили в похищении мирных жителей в Курской области.

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#пожар
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#новости
#всу
#крушение
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Обстрелы Курской области, бои в Селидово и Торецке, крушение F-16: последние новости СВО
Мирошник: ВСУ наносят удары ракетами со шрапнелью в Курской области
30 августа 2024, 10:28

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

ВСУ используют в Курской области снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 30 августа приводит редакция «Радио 1».

Над Россией за ночь сбили 18 БПЛА

В Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 беспилотников ВСУ над территорией РФ.

Из них 11 БПЛА сбили над Брянской областью, 4 дрона уничтожили над территорией Крыма, 2 – над Калужской областью и 1 – над Белгородской областью.

Крушение первого F-16 на Украине

Первый F-16 потерпел крушение, летчик погиб, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным источника WSJ, причиной стала ошибка пилота.

«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — скаазно в сообщении издания УНИАН.
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Курская область

В Курской области на севере Суджанского района ведутся ожесточённые бои. Украиская армия атаковала позиции ВС РФ в районе н.п. Камышевка и Киреевка. На юге Суджанского района российские войска бьют по противнику артиллерией и ударными дронами в районе населенных пунктов Черкасская Плехово, Конопелька, и Борки.

Вблизи Коренево ВСУ проводят перегруппировку. Под Мартыновкой и Борками уничтожены несколько украинских штурмовых групп. К утру тяжелые бои разгорелись с новой силой, сообщает Телеграм-канал «Два майора».

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что украинские боевики применяют для обстрелов домов в регионе снаряды со шрапнелью. Он добавил, что посетил один из обстрелянных домов.

«Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — рассказал Мирошник.
Мирошник также сообщил, что бойцы ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которым удалось эвакуироваться. Он отметил, что на прошлой неделе ездил в Курскую область, где встретился с десятками местных жителей, которые рассказали ему о преступлениях со стороны украинских военнослужащих.
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Покровское направление

Бои в Селидово ведутся в центральной части города. ВС РФ освободили шахту «Россия» и примыкающий на ней террикон. Это ключевая высота в этом районе, поэтому положение противника ещё сильнее ухудшилось, пишет военкор Евгений Лисицын.

Благодаря освобождению Селидово удастся перерезать несколько трасс на Курахово и ослабить логистику между Курахово и Покровском. Минобороны сообщило об освобождении н.п. Николаевка. В Михайловке ведутся бои.

Севернее Карловки войска РФ установили флаг на здании бывшей резиденции Нусенкиса на территории садоводческого товарищества «Рассвет». Теперь бои в этом районе идут за Галицыновку.

Торецкое направление

На Торецком направлении ведутся бои в городской застройке самого города и немного западнее, вблизи Пантелеймоновки. Освобождение населенного пункта позволит выровнять линию боевого соприкосновения, перерезать трассу на Константиновку и окружить украинских военных в Розовке.

Донецкое направление

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого погиб один человек, а пятеро были ранены. Повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и 11 домостроений, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В Красногоровке операторы FPV-дронов обнаружили пункт временной дислокации армии Украины и ликвидировали его. Это было совершено при взаимодействии с БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
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Купянское направление

На этом участке фронта российские войска продвинулись в районе Песчаного и Табаевки, а также освободила Синьковку и, по некоторым сведеньям, Стельмаховку.

ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к городу. Он добавил, что на некоторых участках бойцы ВСУ отходят налегке, бросая на позициях оружие и боекомплект.

Часовоярское направление

Около населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает Минобороны.

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Стало известно, что мобилизованные ВСУ бегут с передовой при первом взрыве
FT: мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве
30 августа 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Об этом пишет Financial Times.
«Они в оцепенении ... они не знают, что делать в реальном бою», — приводит издание слова украинского лейтенанта.

По данным газеты, многие из мобилизованных «разворачиваются и бегут при первом же взрыве».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВСУ использует для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, после взрыва такой ракеты «машина представляет из себя просто какое-то решето».

Боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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#ракеты
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Стало известно, что ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью
Мирошник: ВСУ использует для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью
30 августа 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что боевики Вооруженных сил Украины используют для обстрелов курских домов снаряды со шрапнелью. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По его словам, он был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью. Отмечается, что шрапнель — это маленькие тяжелые шарики диаметром 5-6 миллиметров.

«Я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — рассказал он.

Мирошник пояснил, что одна такая ракета несет более 9 000 таких шариков. По его словам, после взрыва такой ракеты «машина представляет из себя просто какое-то решето». Он отметил, что целым не остается ни одного стекла.

Посол назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан. Кроме того, Мирошник пояснил, что это отслеживается в Форуме по безопасности нашей делегацией в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.

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#ракеты
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 18 БПЛА ВСУ
30 августа 2024, 07:39

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 18 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, четыре – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали отступать с передовых позиций. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны.

На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#крым
#лнр
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
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Появилась информация, что ВСУ начали отступать с передовых позиций
Марочко: ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска
30 августа 2024, 07:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к населенному пункту. Он рассказал, что на некоторых участках украинские военные отходят налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении бойцы РФ отбросили украинских боевиков на западный берег реки Жеребец, продвинувшись нв 3 км севернее Стельмаховки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#сво
#всу
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На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
Шапша: на окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ
30 августа 2024, 07:06

Фото: iStock/NiseriN

На окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал губернатор.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#владимир путин
#президент
#бпла
#сво
#всу
#пво
#дроны
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«Огромное количество»: ВСУ специально грабят и сжигают дома жителей Курской области
Мирошник: ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома жителей Курской области
30 августа 2024, 06:52

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться.
Мирошник отметил, что на прошлой неделе посетил Курскую область и встретился с десятками местных жителей, которые поделились с ним историями о преступлениях со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. Я посещал такие дома буквально через несколько часов после нанесения ударов по обычным пустым домам», — рассказал посол.
По словам Мирошника, украинские военные часто наносили удары по домам с использованием зажигательных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Он также добавил, что в ряде деревень ВСУ расстреливали дома из БТР в упор и, по словам местных жителей, «веселились, когда дома пылали».

Мирошник подчеркнул, что украинские военные специально выбирают дома на территориях, откуда были эвакуированы люди, и целенаправленно наносят по ним удары, уничтожая имущество, которое люди собирали всю свою жизнь.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По его словам, операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

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#военные
#дома
#люди
#всу
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