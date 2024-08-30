В украинских Сумах крупный пожар, там наблюдают задымление

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Крупный пожар в украинских Сумах происходит прямо сейчас, передает в своем Telegram областная военная администрация. Местные власти призвали граждан не покидать дома, а также плотно закрыть двери и окна. На место едут оперативные службы.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили по складу, где часто наблюдали технику украинских неонацистов, говорил преставитель пророссийского подполья со ссылкой на коллег Сергей Лебедев.
Подпольщик пояснял, что прилет пришелся на север города около двух часов ночи по Москве. Затем начался пожар. Огонь тушат до сих пор.
В Минобороны РФ информировали, что авиация за прошлые сутки ударила по резервам противника в 11 пунктах под Сумами, включая и сами Сумы.
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Подпольщик пояснял, что прилет пришелся на север города около двух часов ночи по Москве. Затем начался пожар. Огонь тушат до сих пор.
В Минобороны РФ информировали, что авиация за прошлые сутки ударила по резервам противника в 11 пунктах под Сумами, включая и сами Сумы.
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Никита Кротов