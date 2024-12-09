В Госдуме ответили на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»

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Боевики ВСУ хотят добраться до полигона в Астрахани, откуда запускалась баллистическая ракета «Орешник», однако все их дроны собьют, считает член оборонного комитета Госдумы Виктор Заварзин, пишет «Лента.ру».
«Они ищут объекты, которые важные для них. Они пытаются добраться туда. Они, конечно, не доберутся. Все будет сбито. У них последние конвульсии идут, поэтому, естественно, они там пытаются это показать. Они пытаются долететь. Но мы будем все сбивать», — сказал парламентарий.В ноябре боевики ВСУ ударили иностранными дальнобойными ракетами по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. После Россия применила ракетную систему «Орешник» по Украине. Сейчас противник пытается ударить по месту запуска ракеты.
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Никита Кротов