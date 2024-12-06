В МИД Белоруссии оценили просьбу Лукашенко к Путину о размещении «Орешника»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Просьба белорусского лидера Александра Лукашенко к своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить ракетную систему «Орешник» на территории республики, — не шутка. Такое мнение выразил глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Он подчеркнул, что все слова президента РБ следует воспринимать всерьез.
«Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», — пояснил руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси.Ранее стало известно, что Лукашенко обратился к Путину с просьбой о размещении системы «Орешник», а также других на территории своей страны. Кроме того, главы государств подписали договор об обеспечении взаимной безопасности стран-союзников.
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