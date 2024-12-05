МИД РФ заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине

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Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но при этом не намерена поступаться своими основными национальными интересами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.
По его словам, Москва внимательно изучит идеи, если они будут предложены, однако не сделает это в ущерб своей официальной позиции. Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня в России не получали ничего напрямую от республиканского политика или его команды, а только слышали публичные заявления отдельных членов его окружения.
Ранее сообщалось, что одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова