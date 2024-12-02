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Канцлер Германии Олаф Шольц не догадывается, что Владимир Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет NEWS.ru.
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — цитирует Захарову NEWS.ru.
Дипломат также отметила, что предводитель киевского режима является «дешевкой», которая слишком дорого обошлась украинцам, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник, 2 декабря, Зеленский во время совместной пресс-конференции с Шольцем резко высказался в адрес России, заявив, что она «должна пойти на три буквы».
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