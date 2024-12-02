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Над Владимиром Зеленским «куча кукловодов», а он «играл и продолжает играть», заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом парламентарий отреагировал на слова главы киевского режима о России во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На вопрос одного из журналистов: «На что должна пойти Россия?» Зеленский сказал: «Желательно на три буквы».
Чепа считает, что от Зеленского избавятся его же хозяева при первом удобном случае. Более того, собеседник издания уверен, что украинского политика «уже слили». Украина не интересует Запад, ее использовали для неудавшегося экономического ослабления России, добавил зампред.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением.
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Чепа считает, что от Зеленского избавятся его же хозяева при первом удобном случае. Более того, собеседник издания уверен, что украинского политика «уже слили». Украина не интересует Запад, ее использовали для неудавшегося экономического ослабления России, добавил зампред.
«Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом», — резюмировал Чепа.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением.
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Никита Кротов