Зеленский заявил, что Россия должна «пойти на три буквы»

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский заявил, что в контексте урегулирования конфликта Россия «должна пойти на три буквы». Его слова на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем публикует в Telegram-канале «РБК-Украина».
«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина готова пойти на все ради завершения конфликта в следующем году, однако для этого у Киева должна быть сильная переговорная позиция.
Зеленский также анонсировал перестановки в командовании ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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