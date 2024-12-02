Опубликован план посланника Трампа по Украине

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Одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Соответствующий документ опубликовал OSW Report.
Свою программу, состоящую из пяти пунктов, Келлог написал в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем. План был подготовлен в апреле этого года в рамках доклада на тему «Россия и Украина».
В программе говорится, что главе американского государства и другим лидерам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо отсрочить членство Украины в блоке на десять лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности, а также важно прекратить изоляцию РФ и снять с нее санкции.
Келлог добавил, что продолжающийся украинский конфликт является «предотвратимой трагедией», отчасти вызванной «некомпетентностью Байдена как мирового лидера».
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В программе говорится, что главе американского государства и другим лидерам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо отсрочить членство Украины в блоке на десять лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности, а также важно прекратить изоляцию РФ и снять с нее санкции.
Келлог добавил, что продолжающийся украинский конфликт является «предотвратимой трагедией», отчасти вызванной «некомпетентностью Байдена как мирового лидера».
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Екатерина Коршунова