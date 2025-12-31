МИД России: Запад в ужасе от краха концепции победить РФ
Западные страны оказались в тупике, к которому привели себя сами из‑за отказа от сотрудничества с Россией и разрыва контактов.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат отметила, что, свернув взаимодействие, западные государства фактически «самоизолировались», продемонстрировав, по ее словам, глупость, жадность и ложь.
Захарова подчеркнула, что теперь Западу приходится сталкиваться с последствиями собственной политики и объяснять ее своим гражданам. По словам собеседницы, там растет тревога из‑за неопределенности и осознания несостоятельности ранее публично заявленной идеи «поставить Россию на место».
При этом, добавила она, западные страны не способны в полной мере контролировать даже самих себя. Также Захарова подчеркнула, что России следует отвечать на западные заявления фактами — с опорой на даты, источники и нормы международного права.
По словам представителя, такая позиция адресуется в том числе жителям западных стран, которых, как она утверждает, вводят в заблуждение, формируя образ России как врага и оправдывая рост военных расходов и поддержку Киева.
Читайте также: