«Будни индуцированных»: Захарова возмутилась язычниками в масках козлов на Рождество на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на ролик, где люди в языческих костюмах отмечают Рождество на Украине и при этом не могут объяснить, кто такой Иисус Христос. Соответствующий пост 27 декабря она опубликовала в своём телеграм-канале.
Дипломат также заявила, что Владимир Зеленский «не рассказал» украинцам, чьё рождение лежит в основе христианского праздника.
«Будни индуцированных. 25 декабря по указанию Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают «рождество» для сбора средств на штурмовую бригаду», — написала Захарова.В 2023 году Зеленский перенёс празднование Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря, закрепив в стране празднование в эту дату.
