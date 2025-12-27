27 декабря 2025, 22:46

Захарова возмутилась язычниками в масках козлов на Рождество на Украине

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на ролик, где люди в языческих костюмах отмечают Рождество на Украине и при этом не могут объяснить, кто такой Иисус Христос. Соответствующий пост 27 декабря она опубликовала в своём телеграм-канале.





Дипломат также заявила, что Владимир Зеленский «не рассказал» украинцам, чьё рождение лежит в основе христианского праздника.





«Будни индуцированных. 25 декабря по указанию Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают «рождество» для сбора средств на штурмовую бригаду», — написала Захарова.