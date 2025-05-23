МО РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Видео: Минобороны России
Кадры с вернувшимися из украинского плена российскими военными показало Минобороны в пятницу, 23 мая. Бойцы ВС РФ не могут сдержать улыбок. Они позируют на фоне советского и российского флагов, аплодируя и выкрикивая «Ура!».
Перед этим в МО РФ сообщали об обмене с Украиной. В военном ведомстве уточняли, что в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая жителей Курщины.
Ранее политолог Александр Дудчак рассказывал, что украинские боевики не должны доставать до российских территорий, поэтому буферная зона, по его словам, должна быть широкой.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В мае этого года прошли первые за несколько лет российско-украинские переговоры.
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Ранее политолог Александр Дудчак рассказывал, что украинские боевики не должны доставать до российских территорий, поэтому буферная зона, по его словам, должна быть широкой.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В мае этого года прошли первые за несколько лет российско-украинские переговоры.
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Никита Кротов