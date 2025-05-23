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Буферная зона должна быть такой, чтобы украинские боевики не доставали до российских регионов. Об этом Общественной Службе Новостей заявил политолог Александр Дудчак.
«…Буферная зона должна быть настолько широкой, чтобы никакие «таурусы» и «хаймерсы», поставленные киевскому режиму странами коллективного Запада, не смогли беспокоить граждан Российской Федерации», — прокомментировал собеседник.Он добавил, что российскую безопасность можно обеспечить буферной зоной шириной до сегодняшней украино-польско-словацко-венгерской границы.
Участник Международного движения «Другая Украина» заключил, что сегодня не приходится говорить об Украине, как о независимой стране. Ее можно назвать лишь территорией, которая под внешним управлением.
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Никита Кротов