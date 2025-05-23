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Политолог рассказал, что может обеспечить безопасность России

Дудчак: буферная зона должна быть такой, чтобы ВСУ не обстреливали регионы РФ
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Буферная зона должна быть такой, чтобы украинские боевики не доставали до российских регионов. Об этом Общественной Службе Новостей заявил политолог Александр Дудчак.
«…Буферная зона должна быть настолько широкой, чтобы никакие «таурусы» и «хаймерсы», поставленные киевскому режиму странами коллективного Запада, не смогли беспокоить граждан Российской Федерации», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что российскую безопасность можно обеспечить буферной зоной шириной до сегодняшней украино-польско-словацко-венгерской границы.

Участник Международного движения «Другая Украина» заключил, что сегодня не приходится говорить об Украине, как о независимой стране. Ее можно назвать лишь территорией, которая под внешним управлением.

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Верка Сердючка отказалась от участия в мероприятии в поддержку ВСУ
23 мая 2025, 18:14

Андрей Данилко (Верка Сердючка) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отказался принимать участие в музыкальном фестивале, на котором соберут средства для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщило издание MK.RU, об этом рассказал актёр Стас Садальский.
Напомним, что в марте Минкультуры Украины не выпустил Андрея Данилко из страны. Все его концерты за рубежом были перенесены, а именно в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.

Двадцать седьмого февраля Минкультуры Украины объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на родину.

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Вертолет Ми 28: почему его называют «Ночной охотник» и в чем его преимущества перед западным аналогом
23 мая 2025, 17:52

Вертолёт Ми-28 (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Ми-28Н, известный в НАТО под обозначением Havoc («Опустошитель»), — это российский ударный вертолет нового поколения, спроектированный для уничтожения бронированной техники, живой силы и воздушных целей в условиях интенсивного противодействия.
Сеголня «Ночной охотник» остается одним из ключевых инструментов российской армейской авиации в современных конфликтах. Об истории создания вертолёта и его преимуществах, расскажет «Радио 1».

История создания вертолета МИ-28


Разработан и производится на заводе «Роствертол», входящем в холдинг «Вертолёты России». Машина сочетает высокую боевую эффективность, надёжную бронезащиту и способность действовать в любое время суток, что и обеспечило ей прозвище «Ночной охотник».

Работы над новым ударным вертолетом начались в 1978 году на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Проект реализовывался в рамках государственного конкурса, объявленного в 1976 году, параллельно с разработкой альтернативного проекта от ОКБ Камова — будущего Ка-50.

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Концепция Ми-28 изначально предусматривала двухместную компоновку и максимальную живучесть на поле боя. Первый прототип поднялся в воздух в ноябре 1982 года. В дальнейшем, в 1983 и 1985 годах, были построены ещё два опытных образца, с учетом замечаний заказчика и внесённых конструктивных изменений.

Испытания показали высокую боевую эффективность машины — в ходе полигонных тестов Ми-28А сумел обнаружить и «поразить» все цели, оставаясь при этом незамеченным, в то время как конкурирующий Ка-50 показал куда более скромные результаты. Несмотря на успешные испытания, в 1980-х приоритет был отдан Ка-50, и развитие Ми-28 временно заморозили.

Возвращение проекта произошло в середине 1990-х годов: в 1996 году состоялся первый полёт модернизированной версии Ми-28Н, а с 2005 года начались полномасштабные государственные испытания. Вертолет был официально принят на вооружение в октябре 2009 года.

ТТХ МИ-28


Ми-28 управляется экипажем из двух человек — пилота и оператора вооружения, размещенных в бронезащищённых, раздельных отсеках. Кроме того, в конструкции предусмотрен эвакуационный отсек, рассчитанный на размещение двух-трёх человек, что позволяет использовать машину в экстренных ситуациях для вывоза раненых или экипажа повреждённой техники.

Вертолет оснащён двумя турбовальными двигателями ТВЗ-117ВМ, каждый мощностью по 2200 лошадиных сил.

  • Масса пустого вертолета: 8095 кг;
  • нормальная взлетная масса: 10 900 кг;
  • максимальная взлетная масса: 12 100 кг;
  • боевая нагрузка: до 2300 кг;
  • запас топлива: 1500 кг;
  • максимальная скорость полета: до 300 км/ч;
  • крейсерская скорость: 265 км/ч;
  • практическая дальность: около 435 км;
  • перегоночная дальность (с дополнительными баками): до 1100 км.
Вертолет уверенно чувствует себя на малых и средних высотах, способен оперативно перебрасываться между районами боевых действий и выполнять длительные патрулирования при минимальной дозаправке.

Диаметр несущего винта составляет 17,2 метра. Такая величина обеспечивает стабильную подъёмную силу, а также позволяет вести маневренный бой на малых высотах — важнейшее условие при поддержке сухопутных войск.

Конструкция вертолета МИ-28


Ми-28 выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом Х-образной формы. Его фюзеляж изготовлен из алюминиевых сплавов с применением композитных материалов. Основная кабина защищена титановой броней, способной выдерживать попадание 12,7-мм пуль и 20-мм снарядов. Оператор вооружения и пилот размещаются в раздельных защищённых капсулах, разделённых бронеперегородкой.

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Система безопасности включает амортизирующие кресла, энергопоглощающее шасси и аварийную систему отделения кабины от фюзеляжа, обеспечивающую выживание экипажа даже в критических ситуациях. Два турбовальных двигателя ВК-2500 обеспечивают скорость до 320 км/ч и высокую маневренность на малых высотах.

Чем вооружен «Ночной охотник»


Основу огневой мощи составляет 30-мм автоматическая пушка 2А42, установленная в подвижной установке в носовой части. Под крыльями размещены четыре точки подвески, позволяющие нести: до 16 управляемых противотанковых ракет «Атака-В», блоки неуправляемых ракет калибра 80–122 мм, авиационные бомбы, ракеты класса «воздух-воздух» типа «Игла».

Система управления вооружением позволяет эффективно вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Установлены тепловизоры, лазерные дальномеры и системы целеуказания.

Вертолёт Ми-28 (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Модификации вертолета Ми-28 «Ночной охотник»


Ударный вертолет Ми-28 прошел несколько этапов модернизации.

В 1985 году появился Ми-28А с двигателями ТВЗ-117ВМА, но серийное производство модели так и не было запущено — ставка была сделана на всепогодную модификацию.

Прорывной версией стал Ми-28Н «Ночной охотник», принятый на вооружение в 2009 году. Он получил РЛС «Арбалет», систему ночного видения, тепловизор и комплекс управляемого вооружения, включая ракеты «Атака».

В 2016 году стартовала разработка глубоко модернизированной версии Ми-28НМ — новейшей модификации с улучшенной РЛС, усиленной защитой и возможностью взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами.

Почему вертолет МИ-28 прозвали «Ночной охотник»


Прозвище «Ночной охотник» вертолет получил за высокоэффективные системы ночного видения и тепловизионную аппаратуру. Эти технологии позволяют обнаруживать цели на дистанции до 10 километров в условиях полной темноты и сложной метеообстановки, делая Ми-28Н универсальным оружием ночного боя.

Сравнение с западными аналогами


Наиболее близкий по характеристикам западный аналог — американский AH-64 Apache. В сравнении с ним Ми-28Н демонстрирует высокую бронезащищенность и мощность двигателей. Apache традиционно лидирует в области электроники и систем наведения, однако версия Ми-28НМ существенно сокращает этот разрыв за счёт современных цифровых комплексов, автоматизированных систем управления и связи.

Где применялся МИ-28


Ми-28Н прошёл обкатку в реальных боевых условиях — в том числе в Сирии, где участвовал в операциях по поддержке сухопутных войск и уничтожению террористических объектов.

С 2022 года активно используется в зоне специальной военной операции. Экипажи отмечают высокую эффективность машины в условиях сложного рельефа и плотной ПВО.

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#вооружение
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Политолог рассказал, как на Украине отмывают деньги
Политолог Расмуссен: Киев отмывает деньги путём перепродажи оружия с Запада
23 мая 2025, 17:24

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

На Украине активно отмывают деньги путём перепродажи оружия, которое поставляет Запад. Об этом в интервью «Известиям» заявил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.
Он отметил, что Вашингтон отправляет Киеву определённое количество боеприпасов или вооружения, и только 30–40% оружия реально попадало на передовую — такие данные Расмуссен привёл из независимого источника.

Спустя время эти боеприпасы, снаряжение, вооружение можно найти на чёрном рынке — в Турции, у террористов в Африке, у наркокартелей в Америке.
«Откуда? А на стволе — серийный номер США. Прослеживается номер — и вот он, из партии для Украины», — сказал политолог.
Западные СМИ только сейчас подняли эту тему, так как Запад, продвигая свой «сюжет», хочет дистанцироваться от проекта «Украина», поделился своим мнением Расмуссен.

Перепродаваться может абсолютно всё — от запчастей для грузовиков до деталей танков, артиллерийских систем и даже комплектующих для дронов. Такие вещи легко могут оказаться у террористических организаций или преступных группировок. По словам политолога, наркокартели и криминальные структуры отдадут огромные деньги за определённые запчасти и оружие.

Ранее Владимир Зеленский вновь попросил президента США Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо американскому лидеру.

Напомним, что, по разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь.

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В школе Дубны открыли памятную доску с именами погибших воинов-выпускников
23 мая 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На фасаде школы №1 в Дубне торжественно открыли мемориальные доски с именами 20 погибших учеников – воинов Великой Отечественной войны и спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Среди выпускников школы двое погибли в зону проведения СВО. Это ефрейтор Андрей Алёшин и рядовой Сергей Цыганов. Оба посмертно получили ордена Мужества.
«С нами были близкие погибшего защитника Сергея Цыганова. Поблагодарили маму Людмилу Ивановну за то, что она воспитала настоящего патриота. Сергей Цыганов и Андрей Алёшин навсегда останутся примером стойкости и отваги. Также в этот день открыли обновлённую мемориальную доску с именами погибших учеников и педагогов –участников Великой Отечественной. Сохраним память о каждом защитнике Родины», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Почтить память героев собрались школьники, учителя, ветераны и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Дубны.

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#московская область
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#выпускники
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Минобороны: 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена
23 мая 2025, 16:50

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, о котором стороны договорились в турецком Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая во дворце Долмабахче. Помощник президента России Владимир Мединский говорил, что стороны обменяются военнопленными в формате «тысяча на тысячу» в ближайшее время.

Кроме того, украинская сторона запросила прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мединский отмечал, что РФ «приняла этот запрос к сведению». Также стороны договорились выработать видение «возможного будущего прекращения огня».

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