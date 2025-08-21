МИД: Россия покинула процесс о задержании военных кораблей Украины в 2018 году
Россия прекратила участие в арбитражном разбирательстве по делу о задержании в Керченском проливе в ноябре 2018 года трёх украинских военных кораблей, сообщили в МИД РФ.
По информации внешнеполитического ведомства, 21 августа Российская Федерация вышла из процесса, инициированного по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В качестве причин указаны «грубые процедурные нарушения» при рассмотрении дела и «нелегитимный состав» арбитражного трибунала.
В МИД подчеркнули, что российская сторона с 2019 года добросовестно участвовала в разбирательстве и представила «обширную и убедительную» доказательную базу, свидетельствующую об отсутствии нарушений международного права со стороны РФ.
Тем не менее, по их словам, стало невозможно говорить о непредвзятости процесса и справедливом решении, в связи с чем Россия прекращает участие и не будет признавать решения арбитров по данному делу.
