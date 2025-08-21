В Индии оценили заявления США по закупкам нефти из РФ
МИД Индии счел заявления США о закупках российской нефти нелогичными
Резкое увеличение ввозных пошлин США на индийские товары из‑за продолжающихся закупок Индией российской нефти представляется нелогичным, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает ТАСС.
По его словам, до ужесточения таможенной политики американские представители неоднократно просили Нью‑Дели принять меры, чтобы не допустить «небезопасного дисбаланса» на мировом энергетическом рынке, в том числе продолжать закупки российской нефти. Теперь же Вашингтон ставит это в вину Индии, аргументируя, что такие покупки якобы затягивают конфликт на Украине.
«Честно говоря, мы очень озадачены логикой аргументов американских властей», — констатировал Джайшанкар, отметив внутренние противоречия в политике Белого дома.
Министр также поинтересовался, почему аналогичные меры — резкое повышение импортных пошлин — не были применены против Китая, который является крупнейшим покупателем российского сырья, и ряда стран ЕС, также продолжающих значительные закупки.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах в размере 25% на индийские товары в начале августа 2025 года; к концу месяца совокупные тарифы для Индии возрастут до 50% от таможенной стоимости. Поводом для таких мер стало, по заявлению Вашингтона, игнорирование Нью‑Дели призывов прекратить закупки российского сырья.
После объявления о повышении пошлин государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии на некоторое время приостановили закупки российской нефти, но вскоре возобновили их; среди покупателей названы Indian Oil и Bharat Petroleum. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия готова «заплатить высокую цену» ради защиты национальных интересов и намерена при необходимости продолжать импорт российского сырья.