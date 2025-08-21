В Индии оценили заявления США по закупкам нефти из РФ

21 августа 2025, 18:29

МИД Индии счел заявления США о закупках российской нефти нелогичными

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Резкое увеличение ввозных пошлин США на индийские товары из‑за продолжающихся закупок Индией российской нефти представляется нелогичным, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает ТАСС.





По его словам, до ужесточения таможенной политики американские представители неоднократно просили Нью‑Дели принять меры, чтобы не допустить «небезопасного дисбаланса» на мировом энергетическом рынке, в том числе продолжать закупки российской нефти. Теперь же Вашингтон ставит это в вину Индии, аргументируя, что такие покупки якобы затягивают конфликт на Украине.





«Честно говоря, мы очень озадачены логикой аргументов американских властей», — констатировал Джайшанкар, отметив внутренние противоречия в политике Белого дома.