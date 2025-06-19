МИД Украины отверг требование России уничтожить поставленное Западом оружие
Представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х резко отреагировал на требование РФ, заявленное замминистра иностранных дел Александром Грушко о том, что Москва будет настаивать, чтобы Киев уничтожил оружие, которое было передано в рамках поставок западными государствами.
По словам представителя ведомства, данное требование является «неадекватным». Тихий добавил, что Россия показывает полное «игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: