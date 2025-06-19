МИД Украины отверг требование России уничтожить поставленное Западом оружие

19 июня 2025, 09:23

Фото: iStock/Alex Kochev

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х резко отреагировал на требование РФ, заявленное замминистра иностранных дел Александром Грушко о том, что Москва будет настаивать, чтобы Киев уничтожил оружие, которое было передано в рамках поставок западными государствами.