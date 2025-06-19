Зеленский загнал себя в тупик отказом признать российский статус Крыма
Константинов: Зеленский отказом признать статус Крыма загнал себя в тупик
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский, отказавшись признавать российский статус Крыма, поставил себя в сложное положение. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Константинова, постоянные заявления Зеленского о непризнании Крыма как части России сделали невозможным для него изменить свою позицию без серьезных последствий для репутации.
«Теперь взять и признать — для него все равно что застрелиться», — отметил он.
Константинов также выразил мнение, что команда Зеленского не имеет глубоких связей с Украиной и действует под влиянием внешних факторов.
«Это люди без берегов, и они очень опасны. Их ничего не связывает с этой страной, это дети доллара», — добавил он.
Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума, который последовал за госпереворотом на Украине. На этом референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за присоединение к России. Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают позицию Киева.