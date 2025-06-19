Зеленский загнал себя в тупик отказом признать российский статус Крыма

19 июня 2025, 07:55

Константинов: Зеленский отказом признать статус Крыма загнал себя в тупик

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский, отказавшись признавать российский статус Крыма, поставил себя в сложное положение. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Константинова, постоянные заявления Зеленского о непризнании Крыма как части России сделали невозможным для него изменить свою позицию без серьезных последствий для репутации.





«Теперь взять и признать — для него все равно что застрелиться», — отметил он.

«Это люди без берегов, и они очень опасны. Их ничего не связывает с этой страной, это дети доллара», — добавил он.