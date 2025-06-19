ПВО России перехватила 81 украинский беспилотник за ночь

19 июня 2025, 08:12

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 18 на 19 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.





Сообщается, что наиболее значительное количество БПЛА было зафиксировано в следующих регионах:



