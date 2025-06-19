ПВО России перехватила 81 украинский беспилотник за ночь
В ночь с 18 на 19 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Сообщается, что наиболее значительное количество БПЛА было зафиксировано в следующих регионах:
- 19 беспилотников — над Брянской областью,
- 17 — над Курской областью,
- 13 — над Смоленской областью,
- 7 — над Волгоградской областью,
- 6 — над Орловской областью,
- 5 — над Ростовской областью,
- 5 — над Республикой Крым,
- по 3 — над Белгородской и Астраханской областями,
- 2 — над Рязанской областью,
- 1 — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.