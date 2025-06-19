Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Украина не должна затягивать с переговорами и что Россия готова обсуждать условия мирного соглашения по стамбульским принципам, предложенным в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.
Путин отметил, что предложенные тогда условия были более мягкими, чем текущие реалии, и подчеркнул, что ситуация на поле боя изменилась. Он призвал украинскую сторону не откладывать переговоры, указывая на возможные негативные последствия для Украины в случае продолжения конфликта.
«Мы согласны. Давайте садиться и договариваться», — заявил российский лидер, добавив, что отсутствие диалога может привести к ухудшению ситуации для Украины.
Путин подчеркнул важность скорейшего начала переговорного процесса.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.