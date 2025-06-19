Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами

19 июня 2025, 07:35

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что Украина не должна затягивать с переговорами и что Россия готова обсуждать условия мирного соглашения по стамбульским принципам, предложенным в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.





Путин отметил, что предложенные тогда условия были более мягкими, чем текущие реалии, и подчеркнул, что ситуация на поле боя изменилась. Он призвал украинскую сторону не откладывать переговоры, указывая на возможные негативные последствия для Украины в случае продолжения конфликта.





«Мы согласны. Давайте садиться и договариваться», — заявил российский лидер, добавив, что отсутствие диалога может привести к ухудшению ситуации для Украины.