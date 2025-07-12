МИД Украины озвучил условие согласия Путина на встречу с Зеленским
Россия согласится на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского только после капитуляции Киева. Такое заявление сделали в МИД Украины.
Замминистра иностранных дел Сергей Кислица в интервью украинскому СМИ заявил, что мандат российского президента на переговорах в Стамбуле якобы заключается в принуждении к капитуляции. На меньшее, по его словам, Россия не согласна.
Затем он набросился с обвинениями в адрес Москвы, которая якобы не соглашается на прекращение огня, а лишь настаивает на соблюдении Киевом своих требований.
Накануне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия никогда не отказывалась и, более того, дважды инициировала режим тишины – на Пасху и в честь 80-летия Великой Победы. Однако Украина многократно нарушала все договорённости, продолжая наносить удары по российским регионам.
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