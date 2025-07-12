МИД Украины озвучил условие согласия Путина на встречу с Зеленским

12 июля 2025, 21:06

МИД Украины: Путин согласится встретиться с Зеленским после капитуляции Киева

Фото: iStock/Tashka

Россия согласится на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского только после капитуляции Киева. Такое заявление сделали в МИД Украины.