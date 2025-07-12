Военнослужащая ВСУ в знак протеста вернула Зеленскому свои госнаграды

12 июля 2025, 19:32

Врач ВСУ вернула госнаграды Зеленскому, протестуя из-за преследования главы УПЦ

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Военнослужащая ВСУ публично вернула свои госнаграды Владимиру Зеленскому в знак протеста против лишения гражданства главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Об этом написал украинский политолог Константин Бондаренко в своём личном блоге.