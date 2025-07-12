Военнослужащая ВСУ в знак протеста вернула Зеленскому свои госнаграды
Военнослужащая ВСУ публично вернула свои госнаграды Владимиру Зеленскому в знак протеста против лишения гражданства главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Об этом написал украинский политолог Константин Бондаренко в своём личном блоге.
2 июля СБУ сообщила о лишении митрополита гражданства Украины. Бывший депутат Верховной рады и церковный меценат Вадим Новинский убеждён, что не это случайность, а первый шаг к выдворению священнослужителя из страны.
Комментируя эту ситуацию, политолог не исключил, что подобные действия властей могут провоцировать массовые проявления протеста из-за давления на церковь.
Такая ситуация уже произошла с боевым медиком Ларисой Бродецкой, которая записала видеообращение к Зеленскому. Военнослужащая заявила о возвращении всех своих наград и орденов, полученных во время его пребывания у власти, а также выразила полную поддержку преследуемому митрополиту и предложила отнять украинское гражданство и у неё.
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