Елена Зеленская высказалась о победе мужа на выборах президента Украины
Зеленская призналась, что не надеялась на победу мужа на выборах в 2019 году
Жена Владимира Зеленского Елена призналась, что не надеялась на победу супруга на выборах президента Украины в 2019 году. Об этом она рассказала в документальном фильме «История Зеленского», вырезки из которого приводят украинские СМИ.
«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он так и не победит», – заявила Зеленская.Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин подчеркнул, что Владимир Зеленский может легитимизироваться путём проведения выборов, однако он боится такого шага.
В мае депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа в случае повторного участия Зеленского в президентских выборах и его победы.