Елена Зеленская высказалась о победе мужа на выборах президента Украины

12 июля 2025, 14:47

Зеленская призналась, что не надеялась на победу мужа на выборах в 2019 году

Владимир и Елена Зеленские

Жена Владимира Зеленского Елена призналась, что не надеялась на победу супруга на выборах президента Украины в 2019 году. Об этом она рассказала в документальном фильме «История Зеленского», вырезки из которого приводят украинские СМИ.







«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он так и не победит», – заявила Зеленская.